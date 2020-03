La cométhazine prévoit une apocalypse sur la «pandémie»

Lorsque le rappeur de Saint-Louis Comethazine est tombé sur le documentaire Pandemic sur Netflix, il a été inspiré pour écrire un nouvel album basé sur la fin du monde. Décidant du titre du projet au début de 2020, l’étoile montante n’avait aucune idée qu’une véritable pandémie allait éclater mais, hélas, nous y voilà.

“J’étais en tournée en Europe en février et j’ai commencé à regarder ce documentaire intitulé Pandemic dans l’hôtel. Cela m’a fait penser à la fin du monde et à la merde. La musique que j’ai faite pour cet album a cette énergie et s’intègre parfaitement”, explique le 21 ans sur le nouvel ensemble de travaux.

Le nouvel album extrêmement actuel est maintenant disponible, présentant Comethazine à son rythme le plus rapide. Pandemic est une écoute très rapide, la chanson la plus longue s’étalant sur deux minutes. Le flex-fest capture un sentiment et le transfère au public, apportant à nous tous des vibrations de «fin du monde» (même si cela ressemble à notre réalité de toute façon ces jours-ci).

Faites-nous savoir votre chanson préférée du projet dans les commentaires.

Liste des pistes:

1. Pas de façade

2. Mama’s Glizzy

3. Permanent

4. Ambitions

5. Blu-Ray

6. Pitbull

7. Sortez

8. Nutted

9. MENEZ LA COURSE

10. Glisse

11. Plottin ‘

12. Gallardo

.