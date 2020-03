La communauté arrive sur Netflix dans le monde en avril 2020

Les six saisons de Community se dirigent vers Netflix le 1er avril dans le monde. Ce n’est probablement qu’une partie de l’histoire, cependant, avec la réunion, le film ou une saison supplémentaire potentiellement en préparation. Voici tout ce que vous devez savoir sur la communauté sur Netflix en 2020.

Netflix perd notamment deux de ses plus grandes sitcoms. Des amis ont quitté Netflix en janvier 2020, tandis que le bureau devrait actuellement partir en janvier 2021.

Il a fait des progrès pour récupérer le contenu du catalogue sous la forme de Seinfeld à venir l’année prochaine, mais Community représente un excellent remplacement pour The Office.

Comme annoncé le 13 mars, Netflix aux États-Unis devrait recevoir Community le 1er avril, tout comme Netflix au Royaume-Uni. En fait, nous prévoyons actuellement un lancement mondial le 1er avril.

L’émission NBC a traversé une période difficile sur sa chaîne de télévision en réseau. Il est finalement devenu l’un des seuls originaux de Yahoo Screen, mais il n’a jamais été secoué de manière équitable.

La communauté quittera-t-elle Hulu?

Il est intéressant de noter que Netflix a réussi à acquérir la licence de Community et la partagera avec un autre service de streaming. C’est de plus en plus rare avec les services de streaming qui essaient de se différencier avec du contenu exclusif.

Hulu a confirmé, quelques heures après que Netflix a annoncé que la communauté viendrait sur Netflix, que la série n’allait nulle part, du moins pas dans un avenir immédiat.

L’école est toujours en session au Greendale Community College.

Tous les épisodes de Community sont diffusés en ce moment et toute l’année. pic.twitter.com/wMc1Mn365u

– Hulu (@hulu) 14 mars 2020

Six saisons et un film?

Nous connaissons tous le dicton. Six saisons et un film, mais Netflix sera-t-il celui qui lui donnera le feu vert? Les signes vont certainement dans ce sens.

Nous avons spéculé dans le passé Netflix pourrait être celui qui ramène la communauté des morts une dernière fois et les nouvelles de la semaine dernière, en particulier les taquineries de la distribution pourraient suggérer que c’est plus tôt que prévu.

En janvier, un panel de retrouvailles a eu lieu auquel la plupart des acteurs ont participé.

En parlant de ce panneau, l’épreuve d’une heure est actuellement disponible sur YouTube et vaut bien la peine d’être regardée.

En février 2020, Yvette Nicole Brown a annoncé qu’elle avait reçu un appel intéressant au sujet de l’émission peu de temps après qu’Alison Brie ait répondu à une question concernant un film sur un Reddit AMA où elle avait spécifiquement déclaré: «en fait, j’ai reçu un appel intéressant à ce sujet cette semaine … restez à l’écoute … “

J’ai également reçu un appel intéressant.

On ne sait jamais… 😉❤️ #GreendaleForever https://t.co/GJsOFU3Lit

– yvette nicole brown (@YNB) 17 février 2020

Sans oublier qu’il a été taquiné dans l’émission de Joel McHale pour Netflix où plusieurs membres de la distribution semblaient suggérer un avenir pour le film.

En d’autres termes, nous pensons fortement que Netflix va donner à Community un film et avec cela, l’avenir de Community sur Netflix est susceptible de garantir l’avenir sur Netflix.

C’est tout ce que nous savons de l’arrivée de la communauté sur Netflix le 1er avril. Faites-nous savoir dans les commentaires à quel point vous êtes excité.