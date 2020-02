La Communauté de Madrid récompense Ana Rosa Quintana pour son combat pour l’égalité

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, la Communauté de Madrid célèbre les prix “8 mars“, qui visent à reconnaître la trajectoire de sept professionnels qui ont atteint briser les barrières dans les espaces “traditionnellement masculins” et ont contribué à “réaliser l’égalité des droits et des chances” entre les hommes et les femmes. L’entrepreneuriat, les sports, la science et la recherche, la culture et la portée institutionnelle sont les catégories établies.

Ana Rosa Quintana

Parmi les lauréats, la journaliste Ana Rosa Quintana, qui sera reconnue pour sa longue carrière dans les médias. Actuellement, il présente «Le programme Ana Rosa», qu’il dirige depuis 2005, et sa carrière est liée aux principales chaînes du pays. En outre, il est également connu de placer derrière les caméras, car il a été lié commercialement à des producteurs tels que Quartz, atteignant briser le plafond de verre.

Dans la même catégorie, vous recevrez également le prix Silvia Intxaurrondo, pour votre capacité de leadership Après plus de quinze ans de travail en tant que présentateur, analyste et réalisateur des programmes. Le professionnel était en charge de «Noticias Cuatro» pendant cinq ans et, dans la même chaîne, a présenté «A new time». De plus, nous avons également pu le voir sur TVE’s 1 dans ‘Disappeared’ et avec Iñaki Gabilondo dans # 0 de Movistar +, dans le programme ‘When it is gone’.

Ana Duato, récompensée en 2019

Les gagnantes ont recueilli le témoignage des femmes de l’année dernière, parmi lesquelles Ana Duato. L’actrice, qui donne vie à Merche dans «Dis-moi comment ça s’est passé», a été reconnue précisément par illustrer à travers ce personnage la lutte des femmes espagnoles pour la liberté et l’indépendance. Une conquête progressive des droits dans laquelle nous pourrions la voir conduire une voiture, aller à l’université ou être une femme d’affaires prospère.

.