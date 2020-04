La «communauté» voit la popularité de Netflix augmenter

Les six saisons ont été rendues disponibles sur Netflix dans le monde entier au 1er avril 2020 et ont connu un énorme boom de la popularité selon plusieurs mesures.

Aux États-Unis, Netflix partage désormais la licence de Community to Hulu, alors qu’elle est largement disponible depuis cinq ans via un service de streaming, c’est seulement maintenant que la série a reçu une large attention.

La sitcom mettant en vedette Chevy Chase, Joel McHale et Donald Glover a duré cinq saisons sur NBC avant de se diriger vers le désormais disparu Yahoo Screen !. Depuis lors, il est diffusé sur Hulu aux États-Unis.

Comment pouvons-nous dire que la série a connu une augmentation massive de sa popularité? Eh bien, nous pouvons utiliser une variété d’outils pour voir la popularité. IMDb place chaque film et série télévisée dans un classement appelé MovieMeter. De cela, nous pouvons voir que la communauté est passée de la plage 300-400 à la huitième place du classement au 18 avril 2020.

Le Netflix rebondit à plein régime pour Community. Monté au n ° 8. Était ~ 300-400 avant de rejoindre. pic.twitter.com/eMVSYi9yhK – Kasey Moore (@kasey__moore) 17 avril 2020

Nous pouvons également voir les tendances de recherche à l’aide de Google Trends pour mesurer son efficacité. Ci-dessous, nous avons comparé la tendance de la Communauté au cours des cinq dernières années aux États-Unis et dans le monde.

Données Google Trends pour la communauté dans le monde

Données Google Trends pour la communauté aux États-Unis

La communauté a-t-elle remplacé les amis?

Dans le contexte des guerres mondiales du streaming, les droits d’émission vont et viennent à mesure que de plus en plus de concurrents se lancent sur le marché. Friends était l’un des derniers suppressions de profil de Netflix cité comme une énorme perte. La série a été supprimée de Netflix le 1er janvier 2020 et devrait sortir sur HBO Max en mai.

Communauté vs amis dans le monde

Communauté vs amis aux États-Unis



Lorsque nous comparons ci-dessus, nous pouvons voir que les recherches sur les amis ont certainement diminué jusqu’à présent en 2020 aux États-Unis et ont maintenant été associées à la recherche de communauté.

Ailleurs, Friends prend toujours une belle avance, mais il convient de noter que Netflix n’a perdu que les droits de Friends aux États-Unis. Dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, la série complète reste disponible et ne devrait pas être supprimée avant un certain temps.

Plus tôt dans l’année, l’équipe de direction de Netflix, interrogée sur le départ des Amis, a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’impact significatif en disant que le public avait tendance à passer à la prochaine grande affaire.

Qu’est-ce que tout cela prouve? Eh bien, à court terme, pas trop. Cependant, ce qu’il présente, c’est la capacité de Netflix à slingshot la popularité d’une émission.

Avez-vous regardé Community depuis qu’il a été ajouté à Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.