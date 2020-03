La comparaison entre des personnages fictifs et réels

Il y a des histoires qui méritent d’être racontées. Et l’un d’eux est celui de Cristina Ortiz, La Veneno. Comme elle l’a elle-même dit à son amie et biographe Valeria Vegas, elle mourrait et cela lui arriverait comme Lola Flores; les gens se souviendraient encore d’elle. À tel point que Javier Ambrossi et Javier Calvo ont décidé de raconter leur histoire sur la base de “Ni puta, ni santa”, la biographie d’Adra écrite par la Valeria Vegas susmentionnée. La vie de Cristina Ortiz arrivera le 29 mars à Atresplayer Premium converti en une série de huit chapitres: ‘Poison’.

‘Veneno’ ne sera pas la comédie que beaucoup attendent à partir des vidéos virales de l’artiste populaire, car la vie de La Veneno est bien plus que cela. Une vie avec plus d’ombres que de lumières qui contraste avec la joie que nous procurent ses mèmes populaires. Cristina était entourée de différents personnages qui ont marqué sa vie; depuis ses partenaires qui l’ont emmenée dans les ténèbres aux journalistes et aux partenaires médiatiques qui l’ont propulsée vers la gloire, en passant par une multitude d’amis qui ont accompagné La Veneno tout au long de leur vie et fera partie de «Venom».

1 Guille Márquez et Marcos Sotkovski sont Joselito

Guille Márquez et Marcos Sotkovski sont Joselito dans ‘Veneno’

«Poison» couvrira les différentes phases et étapes de la vie de La Veneno. Depuis son enfance à Adra en tant que Joselito jusqu’à ses dernières années à Madrid prêtes à renaître avec la publication de sa biographie. Ainsi, son enfance sera représentée par deux acteurs Guille Márquez, qui donnera vie à cet enfant qui a commencé à se sentir étrange à l’intérieur d’un corps qui ne lui correspondait pas, et Marcos Sotkovszki, que jeIl interprétera la première jeunesse de Joselito alors qu’il a déjà dû faire face aux commentaires et aux insultes de ses voisins Adra (“où celui qui n’est pas une pute aboie”).

2 Jedet Sánchez est La Veneno dans sa jeunesse

Jedet Sánchez représentera la transition corporelle de Cristina Ortiz dans ‘Veneno’

Jedet Sánchez a un défi important dans cette série. Dans la série, il donne vie à La Veneno plus inconnue du grand public. Ce poison qui a laissé Joselito derrière pour renaître en tant que Cristina et devenir celui que nous connaissons tous. A travers Jedet nous découvrirons comment s’est passée ta transition corporelle et même ta dernière étape masculine. Ce sera la première incursion de Jedet dans la télévision nationale après son apparition dans la troisième saison de «Paquita Salas» et sa participation à «Looser» de Flooxer. Après ses premiers rôles fictifs, sa carrière de chanteuse et son succès sur les réseaux sociaux, Jedet, qui a exprimé une nouvelle version de “Venom for your skin”, arrive chez ‘Venom’ prête à surprendre par son talent pour interprétation.

3 Daniela Santiago est La Veneno dans son ascension vers la gloire

Daniela Santiago joue La Veneno dans son ascension vers la célébrité dans ‘Veneno’

Le La Veneno est devenue célèbre après son temps de prostituée dans les rues de Madrid Nous en ferons l’expérience à travers Daniela Santiago. L’actrice, qui a une ressemblance physique incroyable avec Cristina, fait ses débuts avec cette série à la télévision et le fera en interprétant la scène au cours de laquelle la télévision est entrée dans la vie de La Veneno. Son temps dans les programmes de Pepe Navarro et son flirt avec la gloire seront dirigés par Daniela Santiago.

4 Isabel Torres est La Veneno dans sa dernière étape

Isabel Torres donne vie au plus vieux poison de ‘Poison’

De son côté, Isabel Torres donnera vie à Le Venom qui a captivé les téléspectateurs avec ses phrases irrévérencieuses dans des émissions comme “ Où es-tu coeur? ” ou ‘Save me deluxe’. Le même Poison qui a dû vivre le plus gros de la gloire, des relations houleuses avec les hommes et la fin précipitée de sa vie. Isabel Torres, qui est devenue célèbre en devenant la première femme transsexuelle à être candidate à Carnival Queen aux Canaries, a déjà participé à des programmes télévisés tels que ‘Channel No.4’, ‘The Ana Rosa program’ ou ‘DEC’ .

5 Lola Rodríguez est Valeria Vegas

Lola Rodríguez incarne Valeria dans sa jeunesse dans ‘Veneno’

Valeria sera le point de départ de «Veneno» et c’est avec le livre qu’elle a écrit avec lequel la série a émergé. À travers ses yeux, nous verrons la vie de La Veneno. Et tandis que la vraie Valeria Vegas a travaillé sur le processus d’écriture du scénario, Lola Rodríguez lui donnera vie dans la fiction. Depuis Valeria Nous verrons comment il a rencontré Cristina et comment elle a été identifiée en elle, ayant vécu une enfance similaire. La mère de Valeria sera jouée par Goya Toledo.

6 Israel Elejalde est Pepe Navarro

Pepe Navarro sera interprété par Israel Elejalde dans ‘Veneno’

S’il y a un moment clé dans l’histoire de La Veneno, c’est quand elle est devenue une contributrice régulière de «Tonight We Cross the Mississippi». Dans le programme Pepe Navarro il a savouré pour la première fois les miels du succès de la télévision pour que le présentateur ne puisse pas manquer dans ‘Veneno’. Ce sera Israel Elejalde qui incarnera Navarro que Cristina Ortiz a conquise pour sa “petite honte” et est devenue son parrain de la télévision. En plus d’une longue carrière dans le cinéma et le théâtre, Israel Elejalde a participé à des séries telles que «Cuéntame COMMENT IL S’EST PASSÉ» ou «L’AMOUR EN TEMPS DE PANNES».

7 Lola Dueñas est Faela Sainz

Lola Dueñas (à droite) joue Faela (à gauche), reporter des années 90, dans ‘Veneno’

Mais si La Veneno est venue à notre télévision, ce n’est pas seulement grâce à Pepe Navarro. Et est-ce sa première apparition dans le programme Telecinco susmentionné a été faite par la journaliste Faela Sainz. Elle a découvert La Veneno pratiquant la prostitution dans le Parque del Oeste de Madrid dans un rapport presque inattendu. Le journaliste à qui Lola Dueñas donnera vie s’est approché du parc populaire de la capitale pour réaliser cette pièce pour “ Ce soir, nous avons traversé le Mississippi ” après avoir perdu un reportage précédent à cause d’un sit-in. Là, Faela, avec laquelle Dueñas se sent identifiée par son style des années 90, il a rencontré “une grande tante, vêtue de rouge, avec une crinière qui se promène; une reine des mûres” et a mené sa première entrevue. C’est ainsi qu’a commencé une relation très particulière avec elle qui l’accompagnait lors de ses premières aventures télévisuelles.

8 Esther Expósito est Machús Osinaga

Ester Expósito (à droite) est Machús Osinaga (à gauche) dans sa jeunesse dans ‘Veneno’

Faela n’était pas la seule journaliste avec laquelle Cristina Ortiz avait une relation étroite et c’est que la journaliste avait un «concurrent» dans son programme (une histoire que nous découvrirons également dans «Veneno»). Il s’agit de Machús Osinaga, un jeune journaliste largement critiqué à laquelle Ester Expósito donnera vie. La jeune actrice de «Elite» se mettra à la place de Machús pour montrer, non seulement sa relation avec La Veneno, mais aussi sa relation avec Faela. Machús était Expert en reportages sur le monde le plus pervers: fêtes à fort contenu érotique, rencontres sexuelles … Ainsi, nous découvrirons le monde de la nuit aux mains d’Ester Expósito dans la série.

9 Desirée Rodríguez est Paca la Piranha dans sa jeunesse

Desirée Rodríguez (à droite) joue le jeune Paca la Piranha dans ‘Veneno’

En ces années de Parque del Oeste, Cristina Ortiz a rencontré ce qui serait l’une de ses grandes amies: Paca la Piraña. Avec leurs avantages et leurs inconvénients, les deux “travestis”, comme ils s’appelaient à tort à l’époque, ont commencé une amitié qui durerait toute une vie. Ensemble, ils ont vécu, souffert et souffert, donc Paca sera présent dans les différentes étapes de La Veneno présentées dans la série.. Sa jeunesse sera représentée par Desirée, l’ancienne candidate à «GH 14» qui fera le saut vers la fiction nationale avec cette série, accompagnant Daniela Santiago dans cette étape de La Veneno. Plus tard, ce sera Paca la Piranha elle-même qui jouera dans la maturité de Cristina.

10 Ciro Petrone est Angelo

Ciro Petrone sera Angelo dans ‘Venom’

Les hommes dans la vie de Cristina Ortiz étaient très importants depuis son enfance, alors ‘Veneno’ ne pouvait pas sauter leurs relations amoureuses quelque peu orageuses. Ce sera Ciro Petrone qui sera chargé de donner vie à Angelo, un Italien qui “est tombé amoureux” de La Veneno par commodité et a profité d’elle et de son infinie bonté. L’acteur italien pourrait jouer Andrea, son célèbre petit ami qu’il a présenté dans le programme Pepe Navarro, Alin, le dernier petit ami d’Adra ou peut-être que c’est une construction fictive de tant d’hommes qui ont traversé la vie de la vedette populaire.

.