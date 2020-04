La Concacaf suspend la phase finale de la Société des Nations

Miami, – En raison de la situation actuelle de santé publique et après avoir consulté la FIFA sur le calendrier international, la Confédération centrafricaine de football des Caraïbes (CONCACAF) a pris la décision de suspendre la finale de la Ligue des nations, prévue pour le 4 7 juin 2020 dans les régions de Houston et Dallas.

Déclaration de Concacaf concernant la suspension de la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf, des qualifications de la Gold Cup de la Concacaf et du Concacaf Championship des Championnats des Caraïbes

L’événement, qui comprend les équipes nationales du Costa Rica, des États-Unis, du Honduras et du Mexique, sera reporté à une date ultérieure et dans des lieux à déterminer, une fois que la FIFA annoncera les fenêtres internationales restantes sur le calendrier de football et Les autorités de santé publique déterminent qu’il est sûr de reprendre les événements sportifs.

Par ailleurs, suivant les mêmes considérations, la CONCACAF a décidé de suspendre les matches de qualification pour la Gold Cup 2021.

