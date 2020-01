La conclusion de la série est désormais parfaitement logique – HITC

La série a connu un succès colossal lors de sa première diffusion.

Talk s’est tourné vers la saison 6 de Ballers alors que les fans recherchent des réponses.

Quelle est l’étoile la plus sympathique de la planète?

Il y a une poignée généreuse à laquelle nous pouvons penser, mais honnêtement, Dwayne Johnson saute vraiment aux yeux. Le multi-talent de 47 ans s’est imposé comme un acteur charismatique à l’écran, capable d’attirer le public vers une gamme de superproductions et au-delà.

Sa présence dans la franchise Fast & Furious lui a valu sa propre spin-off avec Jason Statham, et nous l’avons vu apporter une telle énergie dans des goûts tels que Rampage, Central Intelligence, les films Jumanji et plus encore.

Il est un homme d’action cinématographique unique en son genre, mais ses fans dévoués chériront peut-être sa performance en tant que Spencer Strasmore dans Ballers au-dessus du reste. Il est brillant dans le rôle, et la série est rapidement devenue un favori lorsqu’elle a atterri pour la première fois en 2015.

Alors, considérons la situation actuelle de la série dramatique de Stephen Levinson…

Dwayne Johnson assiste à la première et réception du tapis rouge de la saison 2 des Ballers de HBO le 14 juillet 2016 au New World Symphony de Miami Beach, en Floride.

La saison 6 de Ballers se déroule-t-elle?

Non, la dernière en date est la cinquième et dernière saison de Ballers.

Dans une vidéo publiée sur Instagram sous-titrée “Acclamations à notre saison finale des balles de @ HBO” – comme l’a souligné l’Express – Dwayne Johnson a adressé la nouvelle: “Mon cœur est plein de gratitude envers vous tous pour avoir rockin ‘avec nous chaque saison. Vous nous avez fait la comédie la mieux notée de HBO pendant des années et, surtout, vous avez aidé à créer et à maintenir une plate-forme pour que d’autres acteurs aient la possibilité de travailler dur, de grandir et de devenir des noms connus.

Il a ajouté: “Pour moi, l’opportunité créée par Ballers pour tant d’autres, est le véritable or de notre spectacle … Je vous aime, je vous remercie et profitez de notre dernière saison de Ballers …”

Bien que cela ait été un choc pour certains, d’autres l’ont vu venir pour plusieurs raisons…

Pourquoi Ballers est-il terminé?

Comme la source précédente [Express] comprend, la finale de la saison 4 des Ballers n’a attiré que 600 000 téléspectateurs. Pour offrir une comparaison, la populaire série de HBO Barry a marqué 2,21 millions avec sa finale de la saison 2.

Donc, peut-être pensaient-ils qu’il serait plus sage d’investir dans d’autres projets en cours plutôt que de continuer Ballers avec un succès décroissant.

De plus, les spectacles peuvent parfois dépasser leur accueil, et peut-être qu’avec les chiffres d’audience, ils ont considéré qu’il était facilement gérable de tout conclure en une seule saison de plus.

C’était un énorme succès pour les cotes d’écoute quand il a commencé, mais il semble que l’intérêt du grand public ait décliné au cours des deux dernières saisons.

Looper identifie et fait valoir un certain nombre de raisons pour lesquelles il a pu arriver à une conclusion, comme le calendrier chargé de Dwayne, les cotes d’écoute, la réception critique, la concurrence d’autres titres télévisés et le créateur Stephen Levinson travaillant sur d’autres projets.

Les fans réagissent à la dernière saison des Ballers

Un certain nombre d’admirateurs de la série et au-delà se sont tournés vers Twitter pour peser leurs pensées.

Découvrez une sélection de tweets:

