La conférence: art et temps

La génération qui a eu la chance de voir la mise en scène dirigée par Julio Castillo dans le théâtre qui porte aujourd’hui son nom, au Centre Culturel de la Forêt, sait que le cimetière automobile de Fernando Arrabal a marqué un avant et un après dans le Théâtre mexicain. Les générations suivantes qui ne l’ont pas vu, mais qui sont liées à l’art du spectacle, le savent aussi et savent que tous les collègues du metteur en scène ont participé à cette mise en scène, élèves de la soi-disant École des Arts Dramatiques des Beaux-Arts. Celui ou celle qui n’a pas participé en tant qu’acteur ou actrice était directeur adjoint, régisseur d’éclairage, costumier, maquilleur ou coureur, allez le lui dire, mais tout le monde l’était. Il y avait quelque chose comme une prémonition selon laquelle cela serait transcendant et personne ne voulait être laissé de côté, tout le monde sentait que des années plus tard, ce serait une fierté de pouvoir dire: j’étais là.

Mais parmi ceux-là, il y en avait quelques-uns, quelques-uns, qui n’étaient pas venus spontanément, mais appelés par le metteur en scène, qui savait que pour jouer cette pièce – qui serait ce que les oubliés étaient au théâtre – ils devaient être pensée créative et innovation. L’espace où les actions auraient lieu jouerait nécessairement un rôle fondamental. Pour créer cet espace et nous dire quel était vraiment et exactement le lieu où les événements se sont produits, la seule artiste mexicaine capable de le faire s’appelait: Félida Medina.

Née à Oaxaca, l’enseignante Médine, comme sa première grande création, a marqué un avant et un après dans la tâche scénographique nationale. Avec une esthétique dans laquelle les éléments indigènes étaient toujours présents, son travail se nourrissait du purement mexicain, envoyant au diable le somptueux et le superflu qu’il ornait mais ne disait pas, ne laissant que l’essentiel, qui servait à exprimer, à montrer la vérité de l’espace construit qui devrait encadrer, habiller le reste de la vérité scénique. C’est pourquoi l’enseignante n’a jamais été décoratrice commerciale ou pâtes de toutes les taupes, mais une pièce très spéciale des projets auxquels elle a participé, pour la même raison qu’elle n’a pas accepté tout ce qui lui était proposé ou à tous les réalisateurs. Il a travaillé avec Julio, Pepe Solé, réalisé Los albañiles, de Vicente Leñero, ainsi qu’avec Willebaldo López et a créé le décor pour une autre pièce de théâtre, El extensionista, et bien d’autres choses. Il n’a jamais été vendu à la meilleure offre économique; Il a toujours choisi quoi et avec qui travailler, exigeant une totale liberté pour ce qu’il voulait faire.

Elle était la scénographe incontournable et incontournable aujourd’hui aussi des festivals d’opposition légendaires, organe du Parti communiste mexicain (PCM), dont elle était fière d’être membre des années 70 jusqu’à sa disparition, en 1981.

La disparition de son parti, cependant, n’était pas un obstacle à ne pas suivre ses idées et son comportement révolutionnaire qui se manifestaient toujours dans son travail sur scène et dans son immense travail d’enseignant, depuis son entrée à l’école de théâtre en 1963, sept ans seulement Plus tard, elle est devenue l’enseignante par excellence de la carrière de scénographe, dans laquelle ses élèves se comptaient par dizaines. Sa conception communiste omniprésente l’a amenée à collaborer activement même lorsque le PCM n’existait plus, avec le mouvement révolutionnaire guatémaltèque qui, pendant ces années, combattait à mort avec les dictatures militaires de ce pays.

Cet aspect politique militant qui a à peine été évoqué, qui ne ternit pas du tout son talent et son magnifique travail, mais au contraire l’exalte, parle de la cohérence et de la conduite globale de cette enseignante authentique et distinguée qui mérite toutes les reconnaissances, la nôtre reste ici incarné.

