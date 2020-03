La connexion robuste d’Antena 3 dans son spécial sur le coronavirus: “Fuck, male”

Le coronavirus continue de couvrir les débats et les informations à la télévision. La preuve en est les spéciaux de TVE et Antena 3 publiés cette semaine. La chaîne Atresmedia a invité plusieurs experts à analyser la crise sanitaire du «Coronavirus: menace mondiale», un programme présenté par María José Sáez qui, comme tout direct, a donné lieu à des revers occasionnels.

Je suis entendu: Fuck, male … # CoronavirusA3N @GuerraDeMedios pic.twitter.com/ua3UMgbUHV

– B0RJ? (@borjaguado) 5 mars 2020

Le présentateur a rencontré María Neira, directrice du département de la santé publique et de l’environnement de l’OMS (Organisation mondiale de la santé). Cependant, depuis le siège de Genève (Suisse), Neira ne semblait pas entendre ce qui se passait sur le plateau: “Je ne sais pas s’il m’écoute … “, a laissé tomber María José Sáez. Le spécialiste, inconscient de tout, a déclaré: “J’entends: putain, homme“.

“Il semble que nous ayons un problème avec Mme Neira”, a déclaré l’hôte pour porter un voile épais et poursuivre le programme. Quelques minutes plus tard, il a pu rétablir la connexion normalement, bien que a subi un petit écart en confondant Genève avec Bruxelles. Le médecin a précisé qu’elle était dans la ville suisse et a commencé son discours.

Message de tranquillité

Avec tout en place et les problèmes techniques résolus, Neira a envoyé un message de tranquillité: “Le coronavirus n’est pas contrôlé mais est contrôlable. Dans le cas de l’Espagne, la létalité peut être contenue en dessous de 3% et, parmi ceux qui sont en contact avec le coronavirus, 80% resteront asymptomatiques ou avec des symptômes très légers “, a expliqué le médecin.

.