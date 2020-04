La convention virtuelle «Star Wars» sera lancée pour le 4 mai

Une convention virtuelle Star Wars sera lancée le mois prochain pour la prochaine célébration du 4 mai 2020.

2020 a malheureusement vu la majorité de ses conventions annulées en raison des préoccupations persistantes concernant le coronavirus. Pour lutter contre cela, de nombreux propriétaires de convention ont choisi d’organiser des conventions virtuelles où des célébrités participent à des panels et à des questions-réponses. Maintenant, une convention Star Wars se joindra à ces conventions virtuelles pour le 4 mai et le 5 mai.

La prochaine convention virtuelle est organisée par Reedpop. Cette organisation est également connue pour la convention Star Wars Celebration, New York Comic Con et un certain nombre d’autres conventions à travers le monde. Le nom complet de la convention virtuelle sera Online Revelry: le 4 mai Be With You et Revenge of the 5th.

Les événements qui auront lieu comprendront un tweet en direct de la trilogie originale de Star Wars, Star Wars: Épisode III – La revanche des Sith et Star Wars: La montée de Skywalker. L’actrice voix de Star Wars: The Clone Wars Ashley Eckstein participera également à une séance de questions / réponses. La convention virtuelle accueillera également une table ronde sur la bande dessinée avec plusieurs écrivains et artistes de bandes dessinées.

Que pensez-vous tous de cette nouvelle? Êtes-vous heureux de voir que Star Wars accueillera sa propre convention virtuelle? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du dernier film de la franchise, Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Le regretté Carrie Fisher apparaît comme le général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour The Force Awakens et The Last Jedi.

The Rise of Skywalker est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD.

Source: The Hollywood Reporter

