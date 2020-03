La conversation “ Raconte-moi comment ça s’est passé ” qui a anticipé le désordre avec Hacienda de Imanol Arias et Ana Duato

Il y a des moments où la réalité et la fiction ont une très fine ligne de séparation. Imanol Arias et Ana Duato sont dans le collimateur de la justice pour aurait commis sept crimes contre le Trésor dans les années 2009 à 2015. Les interprètes font l’objet d’une enquête dans l’affaire Nummaria, car ils auraient échappé aux impôts en créant des structures d’entreprise.

Les 6 derniers ponts ont sauté la nouvelle que l’Agence fiscale avait demandé 28 ans de prison et 16 millions d’amende pour les deux, quatre ans pour chacun des sept exercices au cours desquels ils auraient commis une fraude. Avec toute la controverse qui a soulevé l’affaire en partie à cause des médias, certains utilisateurs ont recueilli sur les réseaux sociaux un extrait d’une conversation entre Antonio et Mercedes, ses personnages dans ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’, que prévu le désordre avec Hacienda de los Alcántara.

“Pour moi, c’est que celle des comptes secrets et tant de désordre me sentait très mal”, commence la conversation Mercedes, qui ne comprenait pas pourquoi l’argent n’était pas conservé dans un compte courant. “Les riches travaillent comme ça, ils mettent l’argent dans les comptes pour que le Trésor ne sache pas“Son mari explique.” Ils mettent l’argent dans des comptes opaques contre des factures fausses (…), les font acheter mais n’achètent rien. “

Prédire ce qui allait arriver

La conversation a lieu dans la dernière partie de la troisième saison, lorsque Antonio découvre l’arnaque de Don Pablo et Jorge Lastra et comment il est impliqué pour être la personne qui a signé les fausses factures. Don Pablo a placé le protagoniste en tant que directeur général de Constructions New York pour pouvoir éviter toute responsabilité légale. Bien qu’Antonio soit innocent, a été désigné comme le chef du turc, et dans ce dialogue, essayez d’expliquer à Merche ce qu’est un compte opaque.

