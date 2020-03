La Copa del Rey, «L’île des tentations» et «Survivants», parmi les plus vues en février

Février a pris fin et donc il est temps d’analyser les performances des chaînes et de leurs espaces tout au long des 29 jours qui ont constitué le mois. Nous examinons les statistiques du rapport préparé par Dos30 ‘pour savoir quelles émissions ont été les plus regardées, comment les chaînes régionales et les chaînes de paiement ont fonctionné ou depuis combien de temps nous regardons la télévision.

Chaînes généralistes et émissions les plus vues

Chaînes généralistes les plus vues en février 2020

Telecinco devient pour le dix-huitième mois consécutif dans la chaîne leader, signant 14,9% et ajoutant +1,3 points. Antena 3 enregistre une légère amélioration avec 11,8% et +0,1 points. Quatre augmente également, progressant de +0,3 point à 6,1%. En revanche, les problèmes de paiement progressent de +0,7 point à 8,6%. De l’autre côté de la pièce est Le 1, qui signe la plus forte baisse des chaînes généralistes avec -1,1 point et 9,1%. Les autonomes (8,1%) reculent également, mais dans une moindre mesure en perdant -0,3 point. laSexta laisse -0,2 point et marque 6,7%. Le 2, quant à lui, maintient ses données à 2,8%.

Émissions les plus vues dans les chaînes généralistes en février 2020

Quant aux émissions les plus regardées, le football occupe la première place. La rencontre entre l’Athletic Bilbao et Barcelone signe, à Cuatro, l’émission la plus regardée avec 4 140 000 spectateurs. Mediaset continue d’occuper le podium, car “ L’île des tentations ” reste deuxième avec sa fin en rassemblant 3.906.000 spectateurs et l’édition express de la première de ‘Survivors 2020’ rassemble 3.902.000 téléspectateurs. Ce n’est qu’à la neuvième position que la séquence des réalités s’introduit «El hormiguero», dont la visite de Los Morancos a attiré 3 047 000 spectateurs. Ils soulignent également «Informational Telecinco 21:00», qui se faufile jusqu’à cinq fois et la livraison de «Take salami! avant la fin de «L’île des tentations».

Chaînes autonomes et émissions les plus vues

Chaînes régionales les plus vues en février 2020

TV3 est la première chaîne régionale en février, mais aussi l’une des plus faibles, car, bien qu’elle marque 15%, elle rapporte -0,6 point. TVG occupe la deuxième position avec 9,5% et une amélioration de +0,2 point, tandis que ETB2 est troisième avec 9,2% et +0,1 point. Parmi les grandes baisses, en plus de la catalane, il y a Aragón TV (8,7% et -0,7), IB3 (4% et -0,7) et A Punt (1,9% et -0,6) . De l’autre côté, TV Canaria, qui s’élève à +0,8 point, obtenant 6%.

Émissions les plus regardées dans les chaînes régionales en février 2020

Le programme le plus suivi par les programmes régionaux est «Telenoticies migdia» avec une moyenne de 27,5%. Voici «Aragon News 1», avec 25,4%, et «Telenoticies vespre», avec 24,7%. Nageant parmi les actualités, «Le conquérant des Caraïbes» fait sa place dans ETB2 avec une moyenne de 21,7%. En outre, le mois du Carnaval apporte avec lui deux émissions de télévision canariennes liées à cette fête. D’un côté, le Gala élection Reine du Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, qui rassemble 17,4%et, de l’autre, le Gala Drag Queen du Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, avec 15,2%.

Chaînes de paiement et d’émission les plus vues

Chaînes de paiement les plus vues en février 2020

Movistar LaLiga parvient à devenir la chaîne de paiement la plus regardée avec 8,8%, +2,7 points de croissance par rapport à janvier. FOX Espagne est deuxième avec 4,2%, bien qu’il signe la chute la plus remarquable du mois pour perdre -0,6 point. AXN (3,6%), troisième, rapporte également, mais seulement -0,1. Canal Hollywood subit également une baisse significative avec 2,7% et -0,6 points, tandis que #Vamos (2%), NGD Wild (1,9%) et Eurosport (1,6%) progressent de +0,4 .

Problèmes les plus vus dans les chaînes de paiement en février 2020

Le football occupe les 30 émissions les plus regardées des chaînes de paiement, où il se démarque en première position le match entre Betis et Barcelone, diffusé sur Movistar LaLiga et vu par 1 350 000 spectateurs. En deuxième place, la rencontre entre le Real Madrid et Manchester City, avec 1 321 000 spectateurs et, troisièmement, celle de Naples et de Barcelone avec 1 285 000 spectateurs. Ces deux derniers appartiennent à la Ligue des champions et ont été émis en Movistar Champions League.

Qui mène par objectifs, jours et rayures?

Qui mène par objectifs, jours et rayures en février 2020

Antena 3 occupe la position de la chaîne la plus suivie par les hommes avec 10,9%, tandis que Telecinco est préférée par les femmes avec 18,8%. Par âge, Telecinco mène dans toutes les cibles, sauf chez les enfants (4-12 ans), où le roi est Clan. Telecinco est également la chaîne la plus suivie tous les jours de la semaine et dans tous les domaines, sauf sur le bureau, où Antena 3 brille.

Qui dirige par les communautés?

Qui mène par zones en février 2020?

Analysée par les communautés, comme d’habitude, TV3 est la chaîne la plus suivie en Catalogne. Le 1 a sa place à La Rioja, tandis que Telecinco règne dans le reste des communautés autonomes à l’exception de trois: Castilla y León, Aragón et Castilla-La Mancha sont régies par Antena 3.

Réalités, talents et talk-shows les plus vus

Réalité, talk-show ou émission de talents les plus consultés en février 2020

«L’île des tentations» est devenue le véritable succès de la saison, comme en témoigne la réalité la plus regardée dans ses émissions Telecinco et Cuatro, avec 27,5% et 28,5%respectivement. Avec seulement deux émissions ‘Survivors’, l’émission de téléréalité occupe la troisième place avec 30,9% et 3 022 000 téléspectateurs. “Votre visage me sonne” occupe la quatrième place et souligne les premières dates spéciales de la Saint-Valentin avec 11% et 1 885 000 spectateurs.

Concours les plus vus

Concours les plus vus en février 2020

Le succès dans le genre des compétitions est pour Antena 3 et démontré avec ‘Boom!’ (15,4% et 1 990 000) comme les plus vues du mois. Le retour de “Qui veut être millionnaire?” Il triomphe également en deuxième position et marque 16% et 1 943 000. «La roulette de la chance» se termine avec 16,3% et 1 458 000 spectateurs. Il met également en évidence «The Hunter», qui, au cours de son premier mois de diffusion, rassemble en moyenne 693 000 et 6,9%.

Séries les plus vues

Séries télévisées les plus regardées en février 2020

«Dis-moi comment ça s’est passé» est la série la plus regardée de février rassemblant en moyenne 2 129 000 spectateurs et 14,2% au milieu de ses quatre épisodes. Il est suivi de près par «El pueblo», qui atteint 15,5% en Telecinco et 2 087 000 spectateurs. «Vivre sans permission» ferme le top 3 avec 14,9% et 1 949 000 téléspectateurs.

Films les plus visionnés

Films les plus visionnés en février 2020

Antena 3 a la suprématie absolue dans le genre des films, puisque les 10 plus regardés en février ont été diffusés sur la chaîne principale d’Atresmedia. Faits saillants “15:17 Train to Paris”, avec 12,9% et 2 062 000; “Un mensonge oublié”, avec 1 849 000 et 15,3% et “La vie volée”, avec 1 711 000 et 14,3%.

Combien avons-nous regardé la télévision?

Combien avons-nous regardé la télévision en février 2020?

Si l’on analyse la consommation télévisuelle, février 2020 a marqué l’une des pires données dont on se souvienne, car il faut remonter à 1993 pour trouver un mois de février pire. Le nombre total de personnes a regardé la télévision 217 minutes, soit 12 minutes de moins qu’en janvier. Toutes les cibles baissent, mettant en évidence la tranche d’âge entre 45 et 64 ans comme celle qui descend le plus en perdant en un mois 16 minutes.

