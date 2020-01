La coqueluche évolue vers une superbactérie

La coqueluche est une infection des voies respiratoires très contagieuse, également connue sous le nom de «toux de 100 jours» qui peut être facilement évitée avec un vaccin. C’est du moins jusqu’à ce qu’une nouvelle enquête révèle que les souches bactériennes s’adaptent à ce vaccin.

Les vaccins pour nous protéger de la coqueluche causée par la bactérie Bordetella pertussis existent depuis le milieu du XXe siècle et, bien qu’il s’agisse d’une maladie qui, si elle n’est pas traitée, peut être mortelle, la vérité est qu’elle était actuellement sous contrôle. Mais, malheureusement, Bordetella n’est pas encore et le vaccin acellulaire actuel (ACV), qui est couramment utilisé échoue.

Selon Laurence Luu, microbiologiste à l’UNSW d’Australie et l’article publié dans Vaccine:

«Nous avons découvert que les souches de coqueluche évoluaient pour améliorer leur survie, qu’une personne ait été vaccinée ou non. Autrement dit, les bactéries qui causent la coqueluche sont de mieux en mieux à cacher et à nourrir, elles se transforment en une superbactérie. “

Les scientifiques ont utilisé une technique appelée “grattage de surface” pour analyser les protéines qui impliquent B. pertussis au niveau cellulaire et ont observé que les souches étudiées produisaient plus de protéines liant les nutriments et transportaient des protéines, mais moins de protéines immunogènes, par rapport aux recherches antérieures sur les bactéries.

Ces changements signifient que les bactéries peuvent être “métaboliquement plus adéquates” que leurs générations précédentes et peuvent éliminer plus efficacement les nutriments de l’hôte, tout en évitant les réponses du système immunitaire de l’hôte. Même, dit Luu:

«Les bactéries pourraient encore vous coloniser et survivre sans provoquer la maladie. Vous ne sauriez probablement pas que vous avez été infecté par des bactéries de la coqueluche parce que vous n’avez pas les symptômes. »

Bien que tout sonne comme une apocalypse bactériologique, les scientifiques de l’UNSW disent qu’il n’y a pas lieu de paniquer, car la bactérie qui cause la coqueluche n’est pas encore une superbactérie et les médicaments d’immunisation actuels fonctionnent toujours pour l’attaquer. Mais si Il est important que la science développe de nouveaux vaccins pour contrer les changements futurs.

.