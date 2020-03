La Corée du Nord déclare que Trump a envoyé une “lettre personnelle” à Kim Jong Un au sujet du coronavirus

La Corée du Nord dit que Donald Trump a envoyé un message personnel à Kim Jong Un au sujet du coronavirus.



La Corée du Nord a déclaré que Kim Jong Un avait reçu une lettre personnelle du président Donald Trump concernant l’épidémie de coronavirus, selon CNN. Apparemment, Trump a offert son aide pour le “travail anti-épidémique” du pays.

Selon une déclaration de Kim Yo Jong, la sœur cadette de Kim, Trump “a expliqué son plan pour propulser les relations entre les deux pays de la RPDC et les États-Unis et a exprimé son intention de coopérer dans le travail anti-épidémique, disant qu’il était impressionné par les efforts déployés par le Président pour défendre son peuple contre la grave menace de l’épidémie. “

“Nous considérons comme un bon jugement et une action appropriée de la part du président américain de faire des efforts pour maintenir les bonnes relations qu’il a eues avec notre président en envoyant à nouveau une lettre personnelle à un moment comme maintenant où de grandes difficultés et des défis entravent le développement les relations bilatérales, et je pense que cela devrait être hautement estimé “, a-t-elle déclaré.

La Maison Blanche et le Conseil de sécurité nationale n’ont pas encore répondu à la demande de commentaires de CNN. Trump n’a pas non plus reconnu la nouvelle sur Twitter.

Plus de 300 000 personnes ont contracté le coronavirus dans le monde et plus de 12 000 sont décédées. Aux États-Unis, au moins 323 personnes sont mortes du virus.

