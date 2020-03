La corruption, le fléau le plus mortel et le plus tragique du Mexique

Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador a affirmé que la peste la plus meurtrière et la plus tragique au Mexique était la corruption.

Il a déclaré que ses adversaires sont prêts à occuper les espaces qui pourraient être laissés vides, en raison des mesures qu’il suppose pour faire face à la pandémie mondiale au Mexique.

Le président a indiqué que depuis le début de l’année, le Mexique n’a pas tardé à prendre des mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19 qui a commencé dans la ville de Wuhan, en Chine, et a déclaré que depuis lors, son gouvernement agit de manière responsable et “Nous ne pouvons pas arrêter la transformation du Mexique”, en réponse aux critiques de l’ancien président Felipe Calderón Hinojosa.

“Ils sont très en colère parce que le temps de voler est révolu”, a-t-il répondu à ses détracteurs, les conservateurs, comme catalogué par López Obrador, qui a dit qu’il était conscient qu’ils s’attendaient seulement à ce qu’il fasse des erreurs et les avertisse qu’il part, pour prendre leur place.

«Mais je vous demande: de quoi voulez-vous votre neige? Parce que nous ne leur donnerons pas la possibilité de revenir pour voler le peuple mexicain. C’est pourquoi cela se terminera par le cancer qui afflige le Mexique, qui est la corruption.

Il a demandé à être conscient et qu’il ne cessera de travailler pour maintenir le contrôle et la gouvernance pendant cette crise sanitaire, “parce que nos opposants voudraient que j’aille en quarantaine à la retraite”, parce qu’ils veulent occuper l’espace qui reste vide, a-t-il dit.

Mais en politique, tous les espaces sont occupés et les opposants au gouvernement obradorista sont prêts à occuper ces espaces, donc, a-t-il dit, “ils veulent que je me retire le plus tôt possible”, mais les a avertis que malgré leurs intentions, “cela continuera avec la transformation du Mexique ».

Il a déclaré que les scribes de ceux qui se sentaient propriétaires du Mexique demandent l’arrêt des travaux de l’aéroport de Santa Lucia, du train Maya et de la raffinerie Dos Bocas de Tabasco. Mais ce n’est pas possible, a-t-il dit, car ce sont les travaux qui permettront de relancer l’économie pendant et après la crise sanitaire au Mexique.

Puis, sur un ton très ironique, il a déclaré: «Je présente des excuses à mes adversaires pour tous les inconvénients qu’ils ont maintenant pendant que je lutte contre la corruption. Mais j’espère que vous me comprenez, il n’y aura plus de corruption, car c’est ce qui a causé le plus de dégâts au Mexique.

Seven24.mx

ebv