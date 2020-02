La costumière de l’émission montre comment elle aide à donner vie à Hope Valley

When Calls the Heart transporte les téléspectateurs dans le monde de l’Ouest canadien. Dans la série réconfortante de Hallmark Channel, les habitants de Hope Valley vivent les joies et les défis de la vie en construisant une communauté à la frontière. Alors que de nombreuses histoires sont intemporelles, le spectacle est fermement enraciné au début du 20e siècle. Les personnages rencontrent de nouvelles technologies comme les voitures et les téléphones, et, bien sûr, ils s’habillent à la mode des temps.

La costumière Barbara Gregosuva est la personne responsable du look de chaque personnage. Récemment, elle a discuté avec Showbiz Cheat Sheet de la façon dont elle crée les costumes pour le spectacle.

Le spectacle a un look délibérément «stylisé»

Pascale Hutton, Kayla Wallace, Eva Bourne et Loretta Walsh dans When Calls the Heart | © 2019 Crown Media United States LLC / Photographe: Eike Schroter

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle aux appels du cœur auront remarqué que les vêtements portés par Elizabeth Thornton et d’autres personnages ne sont pas toujours exacts sur le plan historique. C’est une décision délibérée de la part des producteurs de l’émission, qui ont expliqué à Gregusova lors de son embauche qu’ils voulaient une approche plus «stylisée» plutôt qu’une approche étroitement liée à la période.

Alors que la première saison de WCTH a adopté une approche traditionnelle du costume, habillant les personnages de vêtements appropriés à la période, la deuxième saison a fait bouger les choses avec des vêtements plus modernes, avec des décolletés plus bas et des couleurs plus vives. Au moment où Gregusova est entré à bord lors de la saison 3, l’objectif était d’adopter une approche hybride.

«Quand j’ai été embauché pour faire le spectacle, ils voulaient essentiellement que j’entre entre ces deux saisons; ils voulaient que je crée un nouveau look qui soit en quelque sorte historiquement exact », a-t-elle déclaré. Le résultat a été des costumes qui évoquent la période mais qui s’intègrent également parfaitement à la marque Hallmark.

Elle achète certains des costumes sur la grille, puis les modifie

Pascale Hutton et Erin Krakow dans When Calls the Heart | © 2020 Crown Media United States LLC / Photographe: David Dolsen

Gregusova a une petite équipe, ainsi qu’un budget et un temps limités. Cela signifie qu’elle doit faire preuve de créativité quand il s’agit d’habiller la grande distribution de la série. Certains costumes, comme les costumes de marche que portent les femmes, sont fabriqués à partir de zéro. «Nous effectuons également de nombreuses modifications», a-t-elle déclaré.

Prenez la robe de mariée de Rosemary (Pascale Hutton). C’était à l’origine une robe bustier avec des manches ajoutées pour la rendre plus fidèle à l’époque. Ou elle peut trouver un chemisier moderne dans un tissu magnifique et en acheter deux, en les combinant pour créer un article qui correspond mieux à la période de l’émission.

«J’essaie généralement d’être honnête avec la période d’une manière ou d’une autre, mais parfois c’est aussi une question de budget», a expliqué Gregusova.

“Nous jouons plus avec les personnages qui sont des habitués, puis j’essaie de trouver un équilibre avec ceux qui viennent juste pour une journée, qui ont l’air un peu plus”, a-t-elle ajouté.

Lorsqu’il s’agit de préparer des costumes pour une nouvelle saison, Gregusova ne reçoit pas les scripts complets à l’avance. Mais elle se prépare pour le tournage en parcourant le placard de chaque personnage pour évaluer ce qu’ils ont. Elle élimine tous les articles qui ne correspondent plus, car le nettoyage à sec peut faire rétrécir les articles. À partir de là, il s’agit de trouver de nouvelles pièces qui peuvent parfaitement s’intégrer à la garde-robe de chaque personnage ainsi que ce qui est nécessaire pour des épisodes spécifiques. Dans la saison 6, par exemple, un certain scénario signifiait que certains personnages avaient besoin de jupes plus courtes qu’ils ne le feraient normalement.

Chaque personnage possède également une palette de couleurs particulière dans laquelle Gregusova travaille. Le romarin, par exemple, porte souvent des couleurs vives, comme son costume de marche bleu et une robe rouge. Elizabeth (Erin Cracovie), d’autre part, a tendance à s’habiller dans des couleurs plus claires comme le rose et le jaune.

Parfois, les acteurs ont leur mot à dire sur ce qu’ils portent

Eva Bourne dans When Calls the Heart | © 2019 Crown Media United States LLC / Photographe: Sven Boecker

Gregusova est celui qui est chargé de décider ce que chaque personnage porte. Mais elle tient compte des suggestions et des commentaires des acteurs. La saison dernière, par exemple, Cracovie a exprimé son intérêt à porter plus de manches courtes, une demande que Gregusova a pu satisfaire. Et à l’occasion, Cracovie verra un manteau ou un autre article dans un magasin qu’elle pense être parfait pour Elizabeth et enverra à Gregusova une photo pour inspiration.

“Quand il s’agit d’éliminer quelque chose, certains acteurs ont leur mot à dire,” Oh, je n’aime plus ce pantalon ou, vous savez, cette chemise “”, a-t-elle déclaré. “Mais cela n’arrive pas souvent.”

At-elle jamais attaché à certains costumes? Au fil des ans, Gregusova a créé un certain nombre de tenues mémorables pour la distribution When Calls the Heart. Il est difficile de choisir un favori, mais elle mentionne les spectacles de diverses robes de mariée et d’autres looks pour des occasions spéciales, comme le costume de gitane que Rosemary portait lors d’un carnaval scolaire dans la saison 4. Bien que cela n’ait pas eu beaucoup de temps d’écran, “cela était très amusant », a-t-elle déclaré. «C’était vraiment amusant à concevoir, car c’était une sorte de gitan d’époque, mais différent.»

Quand la saison 7 de Calls the Heart débute le dimanche 23 février à 8 / 7c? sur Hallmark Channel.