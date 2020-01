La costumière Jacqueline Durran travaille sur le Batman de Matt Reeves

La costumière britannique Jacqueline Durran a révélé que son prochain projet était The Batman de Matt Reeves.

Dans une récente interview avec Deadline, la costumière oscarisée Jacqueline Durran a confirmé qu’elle travaillait sur The Batman, le très attendu film DC Comics de Matt Reeves, le cinéaste derrière Cloverfield et War for the Planet of the Apes. Collaboratrice fréquente des réalisateurs Mike Leigh et Joe Wright, Jacqueline Durran fait actuellement le tour de la presse pour son travail sur l’épopée de la Première Guerre mondiale réalisée par Sam Mendes en 1917 et l’adaptation par Greta Gerwig des Petites femmes de Louisa May Alcott.

Au cours de l’interview, Deadline a demandé à Jacqueline Durran ce qui l’avait excitée à propos de The Batman, qui est sa première incursion dans le monde des films de bandes dessinées. Voici ce qu’elle a dit au site:

«Je pense que tout tourne autour de nouveaux mondes, vraiment. À quoi ressemblera Gotham de Matt Reeves, et à quoi ressemblera le monde qu’il créera autour de Batman, en élaborant cela – en élaborant les personnages et la logique de ce monde – qui en est l’attrait.

C’est comme un mythe, n’est-ce pas? C’est quelque chose qui se répète, et vous pouvez le répéter, parce que vous pouvez le changer, tout comme Little Women change, selon l’époque à laquelle nous le fabriquons. “

Les détails complets de l’intrigue pour The Batman sont actuellement secrets, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson comme Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle de Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, Jayme Lawson dans le rôle de Bella, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Peter Sarsgaard. Récemment, Colin Farrell serait en pourparlers pour jouer au Pingouin.

Le Batman sortira en salles le 25 juin 2021.

Source: date limite

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.