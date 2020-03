La couleur hors espace de Richard Stanley offre merveille, horreur et un aperçu de l’inconnu irisé

«À l’ouest d’Arkham, les collines s’élèvent à l’état sauvage et il y a des vallées avec des bois profonds qu’aucune hache n’a jamais coupés. Il y a des vallées sombres et étroites où les arbres s’inclinent de façon fantastique et où de minces ruisseaux ruissellent sans jamais avoir attrapé la lueur du soleil. »

Il y a des endroits dans ce monde qui semblent exister hors du temps. Des pays sauvages cachés et oubliés gouvernés par une volonté charnelle si éloignée de la pertinence humaine qu’elle ne nous semble guère naturelle. C’est dans ces endroits où la magie peut résider de façon crédible, où l’étrange et l’inconnu peuvent fleurir et où l’imagination cesse de rester fantastique.

Couleur hors de l’espace (2019) se matérialise dans un tel endroit, s’enracinant parmi les arbres qui parsèment ses moments d’ouverture, apparaissant comme d’anciens monolithes entrelacés, presque étrangers dans la faible lumière brumeuse. Puis une voix retentit, faisant avancer le film avec les mots de H.P. Lovecraft, ancrant un sentiment de puissance surnaturelle dans la fondation du récit avant même qu’il ne commence.

Résidant sur la vaste étendue de domaine de campagne sont les Gardners. Une unité américaine quelque peu stéréotypée, ils ont abandonné la vie urbaine au lieu d’une existence tranquille dans une ferme héritée. Ils sont imparfaits et en difficulté, mais cohérents. Pourtant, c’est un lien fondé sur le statu quo, leur vie ayant récemment été bouleversée par Theresa Gardner (Joely Richardson) lutte contre le cancer et la réinstallation de la famille. Le monde est incertain, ils sont tout seuls et, par conséquent, leurs actions sont devenues de plus en plus dictées par leur doute de plus en plus constant.

La couleur du titre frappe au cœur de ces insécurités. Un anneau violet fluo dans le ciel, une nuance pas comme les autres, se forme comme Theresa et son mari Nathan (Nicolas Cage) faire l’amour pour la première fois depuis la mastectomie de Theresa six mois auparavant. Leur fille Lavinia (Madeleine Arthur) est allongée au lit, écoutant de la musique, essayant de noyer la dure réalité de la maladie de sa mère et de sa nouvelle vie rurale alors que la couleur envahit son espace. Leur fils aîné Benny (Brendan Meyer) regarde fixement son écran d’ordinateur et leur plus jeune Jack (Julian Hilliard) se recroqueville dans le hall, criant pour ses parents alors que la vue et le son de particules follement chromatiques traversent son corps.

Les conséquences de l’arrivée de la couleur servent de proxy à la dissonance émotionnelle qui accompagne généralement un traumatisme choquant. Nathan se replie sur lui-même et verse un bourbon. Thérèse lui en veut, embrassant Jack, pétrifié et sans mots, en accord avec la nature protectrice de sa maternité par-dessus tout. Benny a peur et Lavinia veut juste que ça s’arrête. Le drame familial présenté ici pourrait tout aussi bien concerner le bouleversement de la vie causé par le diagnostic de Theresa que l’arrivée d’une entité potentiellement malveillante d’un autre monde.

Richard Stanley dirige avec un œil vif et une vision saisissante. Le film est un étonnant affichage de la luminosité, l’interaction entre la lumière et l’ombre, une masterclass sur la façon de transformer un motif visuel en un personnage discernable avec une motivation claire. La couleur interagit avec chaque personne selon ses propres termes, les divisant et minant leurs incertitudes jusqu’à ce qu’il ne reste que le cœur de ce qu’elles ont toujours eu peur de devenir.

Nicholas Cage se démarque, établissant très tôt sa relation tumultueuse avec son père «intellectuellement violent», dont il a hérité la ferme. Alors que la couleur l’use, physiquement et émotionnellement, il cède à la personnalité exagérée nasale de son père. Il adopte l’intonation qu’il a utilisée dans les premiers moments du film en plaisantant, se désarticulant progressivement jusqu’à ce qu’il ne soit plus qu’un clone accru de son père décédé.

Et pourtant, malgré toutes ses explosions certes hilarantes à propos des alpagas et de sa fille obsédée par le drame, il y a des éruptions également maniaques qui ont l’effet inverse d’un rire. Crier et marteler le tableau de bord de sa voiture déchargée et crier à sa femme l’omniprésence nauséabonde de “l’odeur du cancer” ne sont que quelques exemples de l’autre côté de cette pièce. La légèreté existe dans la vie (le passage embarrassant de Nathan dans les informations locales le fait se sentir plus comme un vrai père que presque tout le reste du film), et son existence ici est la clé de la viabilité du récit fantastique.

Chaque personnage est traité à sa propre descente dans la folie, guidé par la taille et la malléabilité naissantes de la couleur globale. Alors que leur esprit glisse et que leur psyché commence à sauter, dans la compréhension et dans le temps, la nature elle-même s’épanouit, imprégnée du teint fougueux de la couleur – non tachée mais dans une sorte de rougissement. Que ce soit les petites fleurs qui poussent de façon exponentielle ou les insectes vifs les naissances de couleurs, il y a une beauté indéniable présente dans le changement.

Mais, tout comme la transformation de Nathan, il y a une absurdité dans l’évolution. La crainte peut accompagner plus que la beauté, après tout, et la dernière étape du changement nécessite souvent une avenue qui frôle le grotesque. Une régression émotionnelle face à une tragédie peut avoir des effets secondaires néfastes sur toute relation. Même si leurs corps ne se transformaient pas, la dépendance de Nathan à l’égard du bourbon, le dégoût de Theresa et le dévouement de Lavinia aux sorts et aux rituels qui se dirigent vers l’automutilation pourraient accélérer l’éradication de la cellule familiale.

Le film actualise les émotions tourbillonnantes du chagrin, de la répression et de la douleur avec le point culminant des efforts de la couleur. Les mutations, les visions surréalistes et perverses des personnages et des animaux, prennent le devant de la scène. Les êtres vivants interagissent directement avec la force brute et non diluée de la couleur. La plupart de ces abominations prennent vie grâce à une combinaison d’effets pratiques étonnants et d’une superposition CGI, conférant un poids et une physique qui solidifient les implications et l’impact terrifiants de ces créatures dans l’acte final du film.

Quand tout est dit et fait, le film se retrouve à contempler l’immensité de ce que les gens ne comprennent pas, ne veulent pas et ne peuvent pas comprendre. La voix qui accompagne le film à la fin est à nouveau la même qu’au début, celle de l’hydrologue Ward Phillips (Elliot Knight), un jeune étranger qui tout au long du film tente d’approcher scientifiquement les bizarreries qu’il rencontre. Cependant, à la fin, la science telle que nous la connaissons est une construction humaine. Dans ce cas, un sérum inefficace contre un virus de parties inconnues.

Color Out of Space est une science-fiction innovante et explosive. Une vision d’émerveillement et d’horreur si saisissante, de sa palette de couleurs éblouissantes à son paysage sonore palpitant, que l’expérience de la regarder ressemble davantage à l’expérience de la ressentir. Enracinant ses personnages dans une émotion et des troubles mentaux réels et relatables, les événements étranges provoqués par l’entrelacement des étoiles sont d’autant plus substantiels et affectants lorsqu’ils sont vus à travers le prisme de la vision extraordinaire de Richard Stanley.

Il y a des endroits sur cette Terre qui nous sont étrangers. Étranges et miraculeux points de perplexité et de révérence. Et si de tels endroits peuvent exister où nous vivons, respirons et mourons, imaginez ce qui se trouve au-delà des royaumes où nous pouvons voyager. Car, lorsque notre existence est confinée à l’obscurité muselée dans nos propres têtes, l’éclat du soleil peut être aveuglant.

Tout comme un émissaire de lumière d’une sphère éloignée, le chagrin et l’émerveillement peuvent apporter des niveaux de choc égaux au système. Le pays inconnu n’est pas toujours là, après tout, parfois c’est un sentiment. Une pensée. Un flash.

Une couleur. Aussi engourdi et frénétique que H.P. Suggéra Lovecraft.