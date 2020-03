La coupe non classée de Jason va en enfer en venant sur Blu-Ray pour la première fois

Jason va en enfer: le dernier vendredi est la neuvième entrée de la franchise du vendredi 13, et est resté quelque chose d’un beau-fils bâtard dans une série déjà fragile. Il existe deux versions, une coupe théâtrale cotée R et une coupe metteur en scène légèrement plus longue, cette dernière faisant son chemin vers le Blu-ray pour la première fois.

Suite à l’annonce d’un set Blu-ray de 12 films contenant tous les films de la saga, le réalisateur Jason Goes to Hell Adam Marcus a été tagué dans un post à ce sujet et a demandé si la version de son film incluse dans le set serait être l’unique. Sa réponse a été affirmative avec enthousiasme.

«Oui, ce sera le premier vrai BluRay non classé !!! Avec de nouvelles fonctionnalités et une impressionnant! Ça va basculer !!! “

Jason Goes to Hell fonctionne plutôt différemment que la plupart des vendredis 13, tout d’abord en commençant plutôt qu’en terminant avec la mort apparente de Jason. Il est révélé qu’il est capable de surmonter son oblitération par des coups de feu car son cœur est consommé par des individus aléatoires, après quoi son esprit est en mesure de posséder temporairement leur corps, mais seul un membre de sa lignée peut le restaurer dans son état indestructible plus familier, et à l’inverse sont également les seuls capables de le tuer véritablement. Croyez-moi, c’est aussi dément que cela puisse paraître.

Marcus était un premier réalisateur et a également développé l’histoire à partir de laquelle le scénario a été écrit, et est toujours resté fier de sa création malgré l’accueil glacial qu’il a reçu des critiques et du public, qui n’aimaient pas l’altération de la mythologie et la suppression de Jason. lui-même comme une présence physique. Cependant, le film a toujours eu des champions au sein de la communauté de l’horreur, et au cours des dernières années, il a acquis quelque chose d’un culte après avoir été réévalué par beaucoup.

La coupe non évaluée n’a pas de changements majeurs, à peu près juste plus de seins et de sang, et ne modifie certainement pas le film en quelque chose que ceux qui en critiquent encore trouveront plus agréable au goût. Mais pour les gens à qui Jason va en enfer: le dernier vendredi a toujours été quelque chose de spécial, il a finalement fait son chemin vers le Blu-ray remplira un trou qui est resté longtemps vide.