La Couronne conclura au début de la saison 5

Si vous vous attendiez à ce que la Couronne dise jamais la séparation du prince Harry et de Meghan Markle de la famille royale, cela ne se produira pas. La série Netflix Cela se terminera plus tôt que ce que les fans auraient prévu: après le lancement de la saison cinq. On s’attendait à ce que la Couronne se prolonge pour une saison de plus, jusqu’à la sixième, mais selon le créateur Peter Morgan, il a radicalement changé d’avis lorsque la production de la cinquième saison a commencé.

“Au début, j’imaginais The Crown comme une série de six saisons, mais maintenant que nous avons commencé à travailler sur les histoires pour la cinquième, nous avons vu clairement que c’était le moment et l’endroit parfait pour s’arrêter“Morgan a expliqué.

La Couronne a réussi à devenir l’une des séries Netflix les plus importantes avec une énorme quantité de fidèles fidèles désireux de connaître la visite historique plus que vaste et écrasante de la reine Elizabeth II d’Angleterre. Avec trois saisons jusqu’à présent, la reine a été jouée par Claire Foy, au cours des deux premières saisons, et Olivia Colman qui a fait ses débuts lors de la troisième saison. Colman répétera le rôle dans la saison quatre. Les deux ont remporté le Golden Globe de la meilleure actrice pour ses performances en tant qu’Elizabeth. Mais la saison dernière, Coman sera remplacé par Imelda Staunton, mieux connue pour être la méchante Dolores Ombrage dans la saga Harry Potter.

“J’ai adoré regarder The Crown depuis le début”, a déclaré Staunton. «En tant qu’acteur, ce fut une joie de voir comment Claire Foy et Olivia Colman ont contribué quelque chose de spécial et unique aux scripts de Peter Morgan. Je suis vraiment honoré de me joindre à une équipe créative aussi exceptionnelle et de mener The Crown à sa conclusion.», A déclaré Staunton.

Saison quatre de The Crown sortira dans le courant de 2020, tandis que la cinquième et dernière saison devrait arriver jusqu’en 2021.

