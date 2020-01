La couronne se terminant avec la saison 5, Imelda Staunton jouera la reine Elizabeth II

La Couronne se termine avec la saison 5, Imelda Staunton jouera la reine Elizabeth II

La date limite annonce que le drame de Netflix La Couronne se terminera par la saison 5 avec la candidate aux Oscars Imelda Staunton (Vera Drake, Harry Potter franchise) prêt à jouer la finale de la reine Elizabeth II.

Le créateur Peter Morgan a partagé que «c’est le moment et l’endroit parfait pour s’arrêter. Je suis reconnaissant à Netflix et à Sony de m’avoir soutenu dans cette décision. »Morgan continuera à développer des projets avec le streamer après son accord global établi l’année dernière.

«Je suis absolument ravi de confirmer Imelda Staunton en tant que Sa Majesté la Reine pour la cinquième et dernière saison, emmenant The Crown dans le 21e siècle. Imelda est un talent étonnant et sera un fantastique successeur de Claire Foy et Olivia Colman », a ajouté Morgan.

Staunton a dit: «J’ai adoré regarder The Crown depuis le tout début. En tant qu’acteur, ce fut une joie de voir comment Claire Foy et Olivia Colman ont apporté quelque chose de spécial et unique aux scripts de Peter Morgan. Je suis vraiment honoré de me joindre à une équipe créative aussi exceptionnelle et de mener The Crown à sa conclusion. »

La production de la quatrième saison est en cours. La série raconte l’histoire intérieure du règne de la reine Elizabeth II, alors que l’ordre social fragile établi après la Seconde Guerre mondiale se désagrège. Basée sur la pièce primée «The Audience», la série réunit le créateur / écrivain Peter Morgan (La reine, Frost / Nixon) avec le réalisateur Stephen Daldry (Billy Elliot, Les heures) et le producteur Andy Harries (La reine).

Saisons 1, 2 et 3 de La Couronne sont déjà disponibles pour le streaming sur Netflix.

