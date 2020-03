La “couverture” du plus jeune fils de Michael Jackson vient d’acheter un manoir

Les enfants de Michael Jackson ont tous grandi et sont venus loin des enfants déguisés que le monde savait autrefois. Prince, Paris et Blanket Jackson se sont développés sous les yeux du monde et sont maintenant prêts à conquérir le monde.

Couverture Jackson 2012 | Jason LaVeris / FilmMagic

Blanket a récemment célébré son 18e anniversaire de façon majeure en achetant sa première maison! Le bébé du clan Jackson est maintenant le voisin de certaines des plus grandes stars d’Hollywood.

Le fils de Michael Jackson, Blanket, achète un manoir à Calabasas

Le plus jeune des enfants de Jackson a décidé de s’offrir un cadeau de 18 ans avec une maison de 2,5 millions de dollars. Le manoir se trouve à Calabasas, dans une communauté fermée près de sa grand-mère bien-aimée, Katherine Jackson. The Blast rapporte que Blanket est également dans le même quartier que le super producteur, Dr. Dre!

Dre n’est pas son seul voisin célèbre, Blanket vivra également près de la famille Kardashian et de l’ancien lapin Playboy, Kendra Wilkinson.

Source: Instagram

Selon Variety, la nouvelle maison comprend six chambres et 7,5 salles de bains. Le manoir de 6400 pieds carrés dispose d’un garage pour trois voitures, de trois foyers, d’une chambre principale avec doubles baignoires de style spa, d’une douche à vapeur et d’une baignoire. Il pourra également s’entraîner avec une petite salle de sport incluse dans la maison aussi!

Comme tout enfant de Jackson aurait besoin, la maison sera gardée 24/7 par des gardes de sécurité du quartier.

Couverture Jackson avec famille et amis | Images Bauer-Griffin / GC

En plus des nouvelles fouilles, Blanket a célébré son anniversaire avec ses frères et sœurs avec un dîner dans un restaurant de sushis le 21 février. “Merci @yamashirola et @chefvallerie pour nous avoir aidés à célébrer le 18e anniversaire de Bigi”, Prince a légendé une histoire Instagram des sushis .

Blanket et ses frères et sœurs se sont efforcés de mener une vie normale et indépendante depuis la mort de Michael Jackson

Les trois enfants de Jackson sont les bénéficiaires de sa succession. Depuis sa mort en 2009, la succession de Jackson a récolté plus de 1,5 milliard de dollars. Mais, les enfants autrefois hébergés se sont donné pour mission de vivre une vie normale.

Prince, Paris et Blanket Jackson 2012 | Lester Cohen / WireImage

Blanket est le dernier de ses frères et sœurs à acheter une maison. Il partage le temps entre la maison de sa grand-mère et celle de son cousin jusqu’à ce qu’il devienne majeur. En 2017, sa sœur aînée Paris a acheté une maison de 2 millions de dollars à Topanga Canyon. Son frère aîné, Prince, a payé 2,2 millions de dollars pour sa propre maison à Rancho Palos Verdes.

Les enfants de Jackson ont travaillé dans le divertissement, essayant de suivre les traces de leur célèbre famille. Paris a joué et publié de la musique tandis que Prince a travaillé dans les coulisses du côté des affaires. Blanket a opté pour une vie plus privée en dehors des projecteurs fréquentant l’école publique ordinaire.

Prince, Blanket et Paris Jackson 2011 | LEON NEAL / . via .

Bien qu’il soit le «timide» du groupe, Blanket partage une relation étroite avec ses frères et sœurs. Il a rejoint Prince pour créer leur propre chaîne et émission YouTube, Film Family. Les frères se concentrent sur les critiques de films et ont déjà examiné des films tels que Avengers: Endgame, Marriage Story, Gemini Man. Ils ont récemment passé en revue les Oscars 2020 et discutent maintenant des films sur le circuit des festivals de cinéma.