La création de Il était une fois à Hollywood dans une vedette / film de 28 minutes

Il était une fois à Hollywood est nominé dans 10 catégories différentes pour les 72e Academy Awards, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleur scénario original pour réalisateur / scénariste Quentin Tarantino. Mais si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas convaincu de la résonance, de l’importance et de la place du film parmi les films acclamés de 2019, Sony Pictures a quelque chose qui pourrait vous intéresser.

Une featurette de près de 30 minutes consacrée à la création de Once Upon a Time in Hollywood a été publiée en ligne. Toutes les stars du film, allant de Leonardo DiCaprio nominé aux Oscars, Brad Pitt et Margot Robbie à des stars de soutien comme Kurt Russell, Timothy Olyphant, et même la fin Luke Perry, offrent leur point de vue sur le film, louent l’amour et la connaissance de Tarantino du Los Angeles vintage et le souci du détail lors de la recréation du Hollywood de 1969.

Making of Il était une fois à Hollywood

La featurette commence avec la création de l’idée de Quentin Tarantino de suivre un acteur et son cascadeur et ami à une époque où ils semblent être à l’écart alors qu’Hollywood commence à changer autour d’eux. Ensuite, le casting commence à parler de la mémoire impeccable de Tarantino de cette période qu’il a dans sa tête, allant des chansons à la radio aux points chauds du Sunset Strip et au-delà. Margot Robbie dit qu’elle ne s’est jamais sentie plus plongée dans le monde d’un film que dans celui-ci, et Brad Pitt complimente les références réelles que Tarantino met dans ce film que presque personne d’autre n’obtiendra sauf le cinéaste lui-même.

À partir de là, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie fournissent un aperçu beaucoup plus approfondi de leurs personnages, ainsi que des commentaires du reste de la distribution, ainsi que des producteurs du film Shannon McIntosh et David Heyman. Ils ont percuté certaines des parties les plus subtiles de leurs performances et des moments qu’ils ont vécus tout au long du film qui les aident à les définir au cours de cette période très spécifique de leur vie.

Ensuite, le côté technique de la production est exploré de manière assez approfondie, passant de Robert RichardsonRemarquable travail de tournage de ce film en tant que directeur de la photographie pour la conception de costumes Arianne Phillips. Mais la partie la plus fascinante est le concepteur de production Barbara LingAttention méticuleuse aux détails lors de la recréation de la vision que Quentin Tarantino avait dans sa tête. En écoutant le réalisateur parler de ramener Los Angeles 1969 à la vie dans tout son espoir, la gloire du néon vous donnera tellement de jazz sur l’histoire d’Hollywood.

Il était une fois à Hollywood est maintenant disponible en numérique, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

