La créatrice de “How to Cook That”, Ann Reardon, démystifie les vidéos virales YouTube

Avez-vous déjà vu une vidéo de hacks alimentaires sur YouTube

ou Facebook? Les chances sont que si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous en avez probablement.

Les vidéos rassemblent une série de hacks, puis encouragent les utilisateurs à les essayer

pour leur faciliter la vie. Certains des hacks sont liés aux vêtements, tandis que

d’autres se concentrent sur la cuisine. La célèbre créatrice de contenu, Ann Reardon, a

démystifier ces aliments

pirater des vidéos, souvent avec des résultats hilarants. Reardon, cependant, découvre

un problème sérieux sur YouTube, cependant. Tandis que maladroit, les hacks partagés par vidéo

les producteurs peuvent être dangereux.

Pour quelle raison Ann Reardon est-elle la plus connue?

Reardon, qui a lancé sa chaîne, How to Cook That, en

2011, est surtout connu pour créer des desserts élaborés et défiant la gravité. En elle

vidéos explicatives, elle guide les téléspectateurs à travers le processus de création de

desserts et invite les adeptes à partager leurs propres créations sur les réseaux sociaux

médias. Elle a même un site Web avec des recettes et des instructions étape par étape pour

rendre les choses plus faciles.

Plus récemment, la chaîne de Reardon a pris un tour différent. Elle a passé plusieurs vidéos à démystifier des compilations de cuisine populaires. De nombreuses collections sont publiées par 5-Minute Crafts et So Yummy. Craft 5 minutes est une chaîne YouTube appartenant à TheSoul Publishing. Les vidéos de compilation ont gagné du terrain sur YouTube et Facebook, mais comme le souligne Reardon, la majorité des hacks présentés aux téléspectateurs, au mieux, ne fonctionnent pas et, au pire, sont carrément dangereux.

Quel est le problème avec les artisanats en 5 minutes et les vidéos similaires?

La plupart des gens qui ont parcouru les médias sociaux ont vu les vidéos. Les vidéos fortement éditées s’appuient sur des extraits rapides pour montrer aux téléspectateurs une variété de hacks différents. Les vidéos, qui sont divertissantes d’une manière étrange, ont aidé la chaîne à attirer beaucoup d’attention. Actuellement, la chaîne compte plus de 67 millions d’abonnés sur YouTube, ce qui en fait la neuvième chaîne la plus populaire sur la plate-forme et la première chaîne de procédures, selon Social Blade.

Donc quel est le problème? Comme le note Reardon dans la plupart d’elle

vidéos sur le sujet, les hacks ne fonctionnent généralement pas. Elle note également que de nombreux

des hacks, comme tremper des fraises dans de l’eau de Javel pour enlever la couleur, sont dangereux,

surtout lorsque la démographie de visualisation des vidéos a tendance à se pencher vers les préadolescents

et les adolescents.

YouTube pousse-t-il

vidéos dangereuses pour les jeunes téléspectateurs?

Au cours des dernières années, les créateurs de contenu ont

les médias sociaux pour déplorer que l’algorithme YouTube qui semble pousser spécifique

canaux sur ceux qui utilisent la plate-forme, tout en enterrant les canaux auxquels les utilisateurs s’abonnent

à. Les utilisateurs ont théorisé que YouTube crée des contrats avec du contenu

créateurs et la promotion de leur contenu, alors qu’en réalité, le contenu ne devrait pas être

promu. Cela semble être un problème dont les créateurs de contenu discutent depuis

années, bien qu’il n’y ait aucune preuve substantielle pour étayer la théorie.

Au cours de l’été 2019, Jennelle

Eliana, une nomade numérique, a fait sensation sur YouTube. Elle a amassé plus

d’un million d’abonnés à une vitesse record, mais beaucoup de ceux qui ont utilisé la plate-forme

pendant des années a trouvé quelque chose de bizarre dans sa soudaine popularité. Les utilisateurs avaient l’impression que le contenu d’Eliana avait été poussé

fortement, conduisant à son succès. Le contenu d’Eliana, cependant, n’est ni dangereux

ni inapproprié. Ses vlogs consistent à discuter de la vie dans une camionnette convertie.

Ni YouTube ni Eliana n’ont jamais commenté la soudaine augmentation de

les abonnés. Son nombre d’abonnés a continué de croître, avec plus de deux millions

les gens se sont abonnés à sa chaîne et plus de 62 millions de vues.