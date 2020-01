La créatrice de “Lizzie McGuire” quitte le nouveau Disney + Revival

Il semble y avoir quelques problèmes avec le nouveau renouveau de “Lizzie McGuire” pour Disney +, car selon Variety, la créatrice de spectacles, Terri Minsky, s’éloigne de son rôle de showrunner dans la série. Le porte-parole de Disney a fait une déclaration concernant le changement:

«Les fans ont un attachement sentimental à« Lizzie McGuire »et de grandes attentes pour une nouvelle série. Après avoir filmé deux épisodes, nous avons conclu que nous devons aller dans une direction créative différente et mettre un nouvel objectif sur le spectacle. »

Cela a conduit à une interruption de la production de l’émission tandis que Disney cherche à obtenir un nouveau showrunner pour la série Disney +. Actuellement actrice, Hilary Duff est partie en vacances avec son mari, Matthew Koma, au Mozambique pour leur lune de miel. Cela pourrait donc donner à Disney un peu de temps pour organiser un remplacement.

La nouvelle histoire reprend alors que Lizzie McGuire est sur le point d’avoir 30 ans. Elle a apparemment tout – son travail de rêve en tant qu’assistante d’un designer d’intérieur chic de New York, son gars de rêve et un appartement pittoresque de Brooklyn – mais les choses ne sont pas toujours comme ils paraissent. Avec un peu d’aide de ses anciens amis et quelques nouveaux à venir, sa famille bien intentionnée et son alter ego de 13 ans sous forme animée, Lizzie navigue dans les hauts et les bas de l’âge adulte.

Comme annoncé précédemment, reprenant également leurs rôles sont: Hilary Duff comme Lizzie McGuire, Hallie Todd comme Jo McGuire, Robert Carradine comme Sam McGuire et Jake Thomas comme Matt McGuire.

Hilary Duff et Rachel Winter seront également productrices exécutives. Ranada Shepard est la co-productrice exécutive. «Lizzie McGuire» est produite par Salty Pictures, Inc. en association avec Disney Channel.

Que pensez-vous de la poursuite de l’émission avec un nouveau showrunner?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.