La créatrice mexicaine Lorena Saravia participera au programme Netflix «Next In Fashion»

Pour tous ceux qui sont obsédés par la mode, qui non seulement la vivent et la respirent, mais la consomment également au marathon de télévision, ils doivent savoir que Netflix a misé sur un programme nouveau et spectaculaire très similaire à Project Runway. Suivant dans la mode C’est le nouveau concours de mode qui promet de voler chaque seconde de votre temps libre, et surtout, nous avons quelqu’un à qui s’adresser … La célèbre créatrice mexicaine et promotrice de mode contemporaine Lorena Saravia rivalisera avec certains des meilleurs créateurs du monde.

Quand il s’agit de parler de designers et de designers mexicains, il y a beaucoup de talent. Il y a de la qualité, de la fidélité aux racines et de la technique à revendre. Mais quand on parle de pionnières de la mode mexicaine, Lorena Saravia apparaîtra toujours dans la conversation. Depuis sa création en 2013, il a ébloui le monde avec ses designs innovants.

La prémisse de ce nouveau programme est presque identique à ce que nous avons vu auparavant: 18 designers talentueux s’affronteront pour devenir la prochaine grande nouveauté de la mode. Ils feront face à des défis hebdomadaires et seront renvoyés chez eux un par un jusqu’à ce que quelqu’un couronne. Pour le gagnant, il y a un prix en espèces de 250 000 $, ainsi que la possibilité que sa première collection soit vendue sur le site de luxe du détaillant électronique Net-a-Porter.

Contrairement à Project Runway, les candidats choisis ne sont pas des recrues de mode (comme Lorena Saravia elle-même). En fait, certains d’entre eux ont travaillé aux côtés de grands designers.

Le jury sera rempli d’invités de luxe, dont Prabal Gurung, Tommy Hilfiger, Adriana Lima, Beth Ditto et Eva Chen. Mais les vraies stars de l’émission sont les hôtes, Alexa Chung et Queer Eye’s Tan France. Les deux seront responsables de faire de ce programme un programme très spécial. Voici la bande-annonce de Next in Fashion pour voir que ce concours vient vraiment avec tout: