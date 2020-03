La crise cardiaque de Toni Braxton est la façon dont elle a appris le diagnostic du lupus

Toni Braxton a été transportée d’urgence à l’hôpital et a dit aux médecins qu’elle se sentait comme si un éléphant était assis sur sa poitrine.



Elle a sept Grammy Awards à son actif et est saluée dans l’industrie de la musique en tant que chanteuse puissante, mais Toni Braxton a lutté pour vivre avec le lupus. Au fil des ans, la chanteuse accomplie a été ouverte et honnête au sujet de ses problèmes médicaux et de ce que cela faisait de vivre avec une douleur chronique. Dans une récente interview franche avec Daily Pop d’E!, Toni a partagé le moment épouvantable où elle a appris pour la première fois qu’elle avait la maladie auto-immune.

La chanteuse a révélé que lorsqu’elle a reçu son premier diagnostic de lupus, elle se sentait seule. Elle a décidé de s’exprimer sur son voyage dans l’espoir d’aider les autres “qui étaient en train de traverser ou soupçonnent peut-être qu’ils ont le lupus.” Toni a déclaré que le lupus est une maladie difficile à diagnostiquer et que la plupart des gens se sentent constamment malades.

“J’étais encore à Vegas, j’avais une résidence à Vegas [from 2006 to 2008] et j’étais tout simplement malade tout le temps “, a déclaré Toni.” Fatigué chroniquement, ma tension artérielle était élevée [and] Je n’en ai jamais souffert. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre et j’ai découvert que j’avais une crise cardiaque. J’ai dû aller à l’hôpital et c’est à ce moment-là qu’ils l’ont découvert. “La chanteuse a ajouté qu’elle avait dit aux médecins qu’elle avait l’impression qu’un éléphant était assis sur sa poitrine et qu’elle pouvait à peine parler. Les médecins ont immédiatement effectué des tests et conclu qu’elle était dans le au milieu d’une crise cardiaque.

Toni a déclaré que son lupus systémique «aime mon cœur» et peut «attaquer n’importe quel organe de mon corps». Si vous voyez des photos de Toni où son visage a l’air “bouffi”, la chanteuse a dit que c’était parce qu’elle prenait des stéroïdes pour contrôler son état. Regardez l’interview Daily Pop de Toni Braxton dans son intégralité ci-dessous.

