La crise de Covid-19: le début d’une nouvelle ère

La pandémie actuelle causée par le coronavirus COVID-19 fournira de nombreuses leçons à l’humanité, dont la plus importante sera peut-être liée à il gestion des situations critiques. Au seuil d’une crise climatique majeure, les raisons de les prendre en compte sont nombreuses.

Sans aucun doute, il existe différentes façons d’analyser la crise actuelle et chacune peut produire des résultats différents, mais, à mon avis, il est nécessaire d’examiner les façons dont les alertes lancées depuis l’apparition du virus dans différentes zones géographiques et résultats que cela a généré.

Il y a trois principaux acteurs à considérer pour analyser la crise actuelle: les gouvernements (en tant que représentants de l’Etat), les entreprises (le marché) et individus en général (la société); ce sont ces derniers qui ont eu – dans une plus ou moins grande mesure – la possibilité de décider quoi faire, en fonction des priorités fixées par les gouvernements ou les entreprises.

(Photo: Santiago Sito)

Gouvernements et entreprises: rivalité et collusion

La relation entre les gouvernements et les entreprises ne doit pas nécessairement être conflictuelle, mais généralement un gouvernement fort impose des restrictions aux libertés des entreprisesIls préfèrent donc souvent des gouvernements, sinon faibles, au moins enclins à leur laisser autant de liberté que possible.

Au niveau mondial, les gouvernements – même les plus stables – ont perdu de leur force face à la puissance économique qui a été forgée par de grandes sociétés ou sociétés, dont certaines produisent autant d’argent que certaines nations entières et peuvent se permettre de ne pas être situées géographiquement n’importe où. l’espace ou se soumettre à un état.

Cela représente un problème pour gérer la vie, car pour les entreprises, il n’y a qu’une seule raison: la production d’avantages économiques; Cependant, les problèmes de l’humanité – la crise de santé publique actuelle l’expose – sont beaucoup plus complexes que la génération de ressources économiques.

Jusqu’au 23 avril dernier, ils avaient été dénombrés 182 mille décès de Covid-19 dans le monde; ce chiffre serait certainement beaucoup plus élevé si les mesures d’isolement nécessaires n’avaient pas été prises. Mais ces mesures affectent la production internationale et provoquera une crise économique comparable aux pires crises du passé. Pour les entreprises, dans une bien plus grande mesure que pour les gouvernements, c’est une préoccupation centrale, bien sûr les crises économiques sont mauvaises pour les gouvernements et pour la popularité des dirigeants, mais avoir des dizaines de milliers de morts est bien pire. Enfin, les problèmes qu’un gouvernement doit régler dépassent l’économie (du moins à court terme).

(Photo: Santiago Sito)

Individus: actions et décisions

Au milieu de cette lutte se trouvent les individus moyens, qui ont des motivations différentes pour se comporter d’une manière ou d’une autre et, en outre, sont limités par des règles et règlements pour atteindre leurs objectifs; Pour eux, l’économie est également un enjeu central, au niveau micro, contrairement aux entreprises et aux gouvernements.

Bien qu’il nous semble que pour les particuliers la priorité incontestée est – comme pour les entreprises – l’économie; les décisions individuelles sont orientées pour atteindre différents objectifs. Peut-être que le principal est l’intégration sociale, faisant partie de ce grand ensemble qu’est la société, même ceux qui la rejettent, en cela ils remplissent une fonction d’intégration.

La question de l’intégration nous ramène à l’économie, car nous vivons dans une société définie par la consommation. Ainsi, les gens sont intégrés et définis par ce qu’ils consomment. Même ceux qui luttent pour une rupture avec le système sont définis dans de nombreux cas par leur consommation: végétariens, végétaliens, bio ou alternatifs participent à une telle logique.

(Photo: Santiago Sito)

La crise actuelle

Dans ce contexte, la crise de Covid-19 est apparue. Les entreprises cherchent à maintenir leurs activités aussi longtemps que possible ou reçoivent autrement des avantages directs du gouvernement; puisqu’ils estiment que dans ce cas la participation de l’État à l’économie est totalement légitime, critère qu’ils modifient très commodément.

Les gouvernements tentent de gérer les crises, maintenir les activités économiques autant que possible sans trop risquer, car un taux élevé de patients concentrés en un temps très court impliquerait trop de coûts économiques et surtout politiques.

Les particuliers veulent maintenir leur niveau de consommation, leurs activités quotidiennes, en particulier ceux qui génèrent une plus grande satisfaction et une confiance dans le fait que les marchés et les gouvernements prennent des décisions adéquates pour tous, le suivi est un peu plus strict dans le cas des gouvernements, car dans les marchés et les entreprises, ce sont des espaces en dehors de la participation collective .

Bien que la vie soit la plus valorisée par les individus, il est courant de prendre des décisions qui ne soutiennent pas cette affirmation, une preuve évidente de cela est que, jusqu’à ce que les gouvernements n’appliquent pas de sanctions plus sévères pour obliger à utiliser la ceinture de sécurité, la majorité des les gens ont refusé de le faire, même au risque de perdre la vie.

Ainsi, les motivations des individus et leurs stratégies peuvent ne pas être cohérentes avec leurs objectifs, même avec celui qui fait référence à la survie, surtout si les conséquences de ces actions sont imperceptibles à court terme. S’il existait déjà une myopie générale concernant l’avenir, la consommation a aggravé ce problème.

La consommation a habitué les individus à recevoir des satisfactions instantanées et surtout éphémères, ce qui, selon Zygmunt Baumann, a transféré toutes leurs interactions (modernité liquide), de sorte que les motivations ont également tendance à se concentrer uniquement sur les réponses instantanées et le long terme devient encore plus diffus.

Bien que le risque de décès par contagion du coronavirus soit latent et, au moins par les médias, il existe des preuves suffisantes de son existence, beaucoup de gens ont été très détendus; au moins au Mexique, il existe de nombreux exemples de ce qui est considéré comme une attitude irresponsable face au problème.

Grand-mères atteintes de coronavirus

“data-medium-file =” https://i2.wp.com/codigoespagueti.com/wp-content/uploads/2020/04/coronavirus.jpg?fit=300%2C231&quality=80&ssl=1 “data-large- file = “https://i2.wp.com/codigoespagueti.com/wp-content/uploads/2020/04/coronavirus.jpg?fit=640%2C493&quality=80&ssl=1” class = “size-full wp-image -236621 “src =” https://i2.wp.com/codigoespagueti.com/wp-content/uploads/2020/04/coronavirus.jpg?resize=640%2C493&quality=80&ssl=1 “alt =” Grand-mères avec coronavirus “width =” 640 “height =” 493 “data-recalc-dims =” 1 “/>

La santé et le bien commun

La crise actuelle a montré que la santé, du moins face à une pandémie, devient un atout commun, selon les termes d’Elinor Ostrom, puisque la communauté est tenue de le maintenir. D’autant plus que c’est à partir des décisions et des actions de chaque individu que les recommandations peuvent être suivies et que le virus se propage.

Bien que l’autorité crée la fascination dans l’esprit de beaucoup de gens, en réalité les gouvernements sont très limités dans leur pouvoir d’obliger les individus à se conformer à certaines règles ou lois, C’est la socialisation et l’intériorisation de celles-ci qui garantit que chacun s’engage à s’y conformer et à faire en sorte que les autres fassent de même.

Il ne s’agit pas non plus de devenir des policiers ou de se vexer les uns les autres, mais, pour éviter d’être socialement exclus, chacun choisit d’obéir aux lois, règles, normes ou accords (institutions en général). De même parce qu’ils sont convaincus des bénéfices collectifs, mais surtout individuels, qu’une telle obéissance apportera.

Bien sûr, il est très difficile de créer des lois, des règles ou des normes qui sont vraiment considérées comme bénéfiques, et encore plus compliquées à socialiser et à internaliser à court terme. Ce travail peut être facilité par une société organisée avec un haut niveau de confiance, tant dans les institutions que dans les autres individus.

Les solutions attendues

1) Liberté de marché

Malheureusement, le Mexique, comme de nombreux autres pays, est passé d’un gouvernement omniprésent à un marché omnipotent, et il est prévu que les gouvernements ou les entreprises, par le biais de leur offre, présenteront un catalogue de solutions à la plupart des problèmes, auxquels il ne reste plus qu’à prendre décisions purement individuelles.

Mais cette gestion individuelle des problèmes est loin d’être satisfaisante face à des problèmes aussi graves que ceux d’une pandémie et, éventuellement, de la mauvaise gestion des ressources naturelles et de l’insoutenabilité du processus de développement qui prévaut à l’échelle mondiale.

L’individualité et le marché ont donné une très mauvaise réponse à la crise actuelle, car les individus se comportent comme tout le monde le juge plus commode; mais cela peut ne pas être adéquat en termes collectifs. Les entreprises maintiennent leur priorité de générer des profits, ce qui n’est pas un problème moral, c’est leur logique centrale, ne pas le faire signifie leur disparition.

Laissant uniquement entre les mains du marché la manipulation et le traitement du Covid-19, cela signifierait essentiellement de maintenir en activité toutes les activités économiques et que les plus aptes survivent; Les personnes incapables de travailler ou incapables de payer les traitements seraient condamnées à mort.

Ainsi, même les entreprises se tournent vers le gouvernement et espèrent en obtenir les réponses qu’elles ne peuvent pas générer elles-mêmes. Les entreprises veulent que vous compensiez vos pertes, les individus qui fournissent votre incapacité à s’organiser et à agir de manière responsable avec le collectif; ce qui peut impliquer de prendre des mesures autoritaires.

2) Autoritarisme d’État

L’autoritarisme gouvernemental peut être remis en cause simplement par le fait que l’idée qu’il a une pleine connaissance ou une pleine rationalité des problèmes des sociétés qu’ils représentent ou sanctionnent est fausse. Et comme ils sont composés de personnes ayant des intérêts personnels qui peuvent brouiller leur action, leurs erreurs peuvent être très coûteuses.

Mais les gouvernements, comme les États qu’ils représentent, s’affaiblissent, du moins depuis le milieu des années 70 du siècle dernier, de sorte que leur autorité a également été sapée et est fortement remise en question. De nombreux dirigeants sont plus susceptibles de se comporter comme des produits commerciaux et d’éviter principalement de tomber de la grâce des électeurs. ou – pire encore – de ses sponsors (entrepreneurs).

La Chine a un gouvernement qui se soucie peu de sa note aux citoyens (s’ils méritent ce nom), sa cour autoritaire a facilité l’imposition des restrictions qu’ils ont jugées nécessaires. Mais tout n’est pas de l’autoritarisme, car les citoyens chinois ont la garantie de leur gagne-pain et de leur travail, ce qui ne se produit pas dans les pays capitalistes.

Au Mexique, la fascination pour l’autoritarisme vient de l’idée qu’il sert à mettre «les autres» à la taille, ces gens non civilisés, sans instruction et à moitié sauvages qui ne respectent pas les règles. On a tendance à fantasmer en pensant que ces autres seront les objets de la tyrannie, alors que la réalité de l’autoritarisme est loin d’être aussi confortable dans sa sélectivité.

Il n’y a pas eu de pénurie de voix appelant l’État mexicain, par le biais du gouvernement, à imposer des sanctions d’une main lourde et à utiliser tout son pouvoir – très maigre en effet – pour s’imposer aux individus. Mais l’État nous montre depuis quelques années son incapacité à contrôler et sanctionner le respect des lois, même les plus élémentaires: vous ne tuerez pas.

Pour de telles raisons, la solution ne peut être ailleurs que dans l’action collective, dans la décision et l’action de la société organisée, Mais cela nécessite de rompre avec la logique si ancrée, que les gouvernements ou les marchés donnent, et donc imposent des solutions, même si à long terme elles ne sont pas durables.

Même si aujourd’hui le gouvernement mexicain impose l’internement obligatoire, à un moment donné, cela réveillera les troubles sociaux, que ce soit à cause de la fatigue ou même de la faim, ce qui finira par créer une situation encore pire que ce qui pourrait se produire sans une telle imposition.

(Photo: Énée de Troie)

Qu’est-ce qui viendra avec une crise climatique?

Il est encore impossible de savoir quelles seront les conséquences finales de la crise actuelle et comment elle affectera le monde, mais il existe déjà des de nouvelles crises devront être affrontées dans un avenir pas trop lointain, avec la crise environnementale la plus latente.

La crise environnementale ne sera pas quelque chose qui se déclenchera en quelques semaines ou mois, c’est pourquoi elle est plus inquiétante, car elle brasse depuis des décennies, et de même ses conséquences ne se dissiperont pas dans des mois, voire des années, ce qui mettra la vie de l’humanité en danger et une bonne partie des autres espèces qui cohabitent sur cette planète.

Les entreprises, soucieuses de maintenir leur existence et de générer des avantages économiques, ont dévasté une partie importante des ressources naturelles, bon nombre d’entre elles sans même couvrir un besoin primaire ou aucun besoin (les déchets font partie intégrante du système), ce qui rend difficile ils ont une solution efficace au problème.

Les gouvernements tentent – encore une fois – de gérer la crise, tentent de réduire les impacts à court terme, le long terme fera déjà l’objet d’une autre administration. Au contraire, ils suivent les recommandations que d’autres ordres de gouvernement ou une partie de la société leur demandent depuis des décennies, mais à un rythme très lent.

(Juan Ares)

Retour au bien commun

Encore une fois, le problème tombe dans le domaine du commun, d’une part, parce que chacun en tant qu’individu doit modifier radicalement ses habitudes; d’autre part, parce que les gouvernements et les entreprises n’ont jusqu’à présent pas voulu générer les changements nécessaires et ils ont besoin des exigences de la société organisée pour le faire.

Cependant, jusqu’à présent, ce que l’on peut percevoir est la réticence des individus à changer leurs habitudes, même lorsque la menace de mort est sous les yeux de beaucoup, avec la crise environnementale, cela sera encore plus diffus dans le temps et la forme. , que la crise actuelle déclenchée par Covid-19.

De même, la méfiance générale qui nous amène à penser que le problème est la désobéissance de l’autre, alors que la réalité est que tout le monde fait partie du problèmeCela conduira à nouveau à demander des actions autoritaires aux gouvernements, mais 1) ils n’auront guère la capacité de le faire, et 2) même s’ils les prennent, ils seront sûrement inefficaces, du moins dans la mesure nécessaire.

Cela ne signifie pas que les gouvernements sont inefficaces par nature, ce n’est pas le cas, mais ils doivent devenir efficaces pour les besoins du monde d’aujourd’hui, surtout en tant que facilitateurs et coordinateurs de la société organisée, et non en tant que générateurs de solutions, à qui est déléguée ce que devrait être l’obligation de chacun en tant que société.

Si le néolibéralisme a démontré quelque chose (en tant que doctrine de la suprématie du marché), c’est que l’État ne devrait pas être une entité suprême, sous la tutelle et la coercition de tous les individus. Cela a ouvert de nombreux espaces pour la participation citoyenne, c’est ce qu’il faut approfondir et non le retour du rôle de l’État totalitaire.

Mais ni les entreprises ni le gouvernement ne trouvent dans l’organisation sociale quelque chose qui les motive, car cela représenterait un contre-pouvoir qui menace leur nature, donc il est temps d’accélérer le passage de la base à la cuspide, sinon l’humanité sera confrontée à une crise de magnitudes effectivement apocalyptiques.

Pour: Francisco Javier Lemus Yáñez. Économiste de l’Université Michoacana de San Nicolás de Hidalgo et professeur d’études politiques et sociales à l’UNAM. Professeur au FCPyS de l’UNAM et collaborateur à Cambio de Michoacan.

