La crise des coronavirus porte la consommation télévisuelle à des chiffres record: 7 heures en moyenne

La télévision est devenue le grand allié des citoyens en ces jours de quarantaine à cause du coronavirus dans notre pays. Malgré la croissance des plateformes de streaming et de l’offre de paiement ces dernières années, de nombreux téléspectateurs continuent de dépendre de la télévision ouverte, soit pour rester informé, soit pour s’évader avec les animations qu’il propose. De cette façon, la consommation du petit écran a explosé au point d’établir des records historiques, comme indiqué par GECA dans ce rapport collecté par FormulaTV.

Consommation télévisuelle lors de la crise des coronavirus GECA

Ainsi, les graphiques GECA indiquent que la consommation télévisuelle a nettement augmenté depuis mercredi 11 mars, le jour de la fermeture des centres éducatifs de Madrid et de certaines villes du Pays basque. Il a passé de 219 minutes en moyenne par personne à 335 le dimanche 15 mars, date qui marque un record historique de consommation dans notre pays. Ces données sont calculées en tenant compte de la population espagnole totale, y compris les personnes qui n’ont pas allumé leur téléviseur. D’une moyenne de 6,8 millions de personnes devant le petit écran, elle est passée à 10,5 millions en quatre jours.

Dimanche 15 mars, une date historique

Audience cumulée du dimanche 15 mars, GECA

Le dimanche 15 mars, il est devenu le journée de consommation la plus élevée de télévision espagnole de son histoire. Si l’on considère l’audience accumulée, c’est-à-dire toutes les personnes qui ont allumé la télévision à un moment donné de la journée, les téléspectateurs ont vu une moyenne de 414 minutes, soit près de 7 heures. Au total, 35 261 000 téléspectateurs étaient à un moment de la journée devant l’écran.

Avec une croissance de +4,3 points, laSexta est la chaîne qui a le plus progressé par rapport au dimanche précédent, ce qui lui a permis de se partager en moyenne 9,2%. Telecinco a mené avec 13% mais a perdu -1,6 points par rapport à la semaine précédente, étant le seul généraliste à avoir connu une baisse. L’édition la plus consultée de la journée a été l’édition de bureau d’Antena 3 weekend news avec 3 170 000 téléspectateurs et 17% de part d’écran.

Par tranches d’âge

Consommation télévisuelle pendant le coronavirus GECA par âge

Par âge, les plus de 64 ans continuent de voir le plus petit écran avec un maximum 482 minutes par jour (8 heures) Publié le lundi 16 mars. Ils totalisent en moyenne une heure en quelques jours et approchent de la barrière des 500 minutes. Tous les segments consomment plus de télévision, mais les adultes de 25 à 44 ans et de 45 à 64 ans connaissent la plus forte croissance, qui s’explique par l’arrêt prolongé des activités étudiantes et professionnelles. Les premiers passent de 198 minutes vendredi à 266 dimanche (4,4 heures), tandis que les seconds passent de 311 à 424 minutes (7 heures).

Par communautés autonomes

Consommation télévisuelle pendant le coronavirus par les communautés autonomes GECA

Quant à la répartition territoriale, la consommation télévisuelle est particulièrement notable Asturies (228 minutes le 11 mars, 362 minutes le 15 mars) et dans Castilla La Mancha (de 249 à 360 minutes aux mêmes dates). Cependant, La Communauté de Valence marque un record en pointe dimanche avec une moyenne de 371 minutes (6,18 heures) par téléspectateur, données extraites en tenant compte de la population espagnole totale.

Bien que cela passe de 195 à 305 minutes, La Catalogne est la communauté la moins attachée à la télévision pendant la crise des coronavirus. La plus forte augmentation de la consommation est enregistrée Galice, qui passe de 205 minutes le 11 mars à 370 minutes le 15 mars, 80% de plus.

Pourquoi une consommation plus élevée n’affecte pas la part?

La livraison de «Survivors 2020: No Man’s Land» ce mardi

Cela étant, on pourrait penser que les programmes de nos jours marquent des données astronomiques d’audience en raison de l’augmentation de la consommation. S’il est vrai que de nombreux espaces améliorent leurs marques et que le nombre de spectateurs est plus élevé, Normalement, la part ne varie pas. En d’autres termes, il y a plus de gens qui regardent la télévision, mais le quota d’écran ne devrait pas augmenter, ce qui indique l’option préférée pour ces personnes.

De manière générale, les goûts demeurent et les espaces qu’ils menaient déjà restent forts. Cependant, Il existe également de nombreux téléspectateurs qui ne regardent généralement pas autant la télévision. Et ils se penchent sur l’actualité pour rester informés pendant la crise des coronavirus, renforçant leur audience. Ainsi, nous avons le cas de «Survivors: No Man’s Land», qui a enregistré ce mardi un maximum de téléspectateurs (2,4 millions) mais une part minimale (20,7%) à Cuatro.

.