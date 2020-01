La crise sur des terres infinies a enfin donné à l’Arrowverse sa Justice League

La finale de «Crise sur des terres infinies»A rétabli la plupart des choses à leur juste place, mais a également apporté des changements pour les choses à venir, principalement la fusion des principales terres d’Arrowverse et l’établissement de sa version de la Justice League.

Composé des principaux héros de Flash, Supergirl, Superman, White Canary, Batwoman, Martian Manhunter et Black Lightning, le groupe est prêt à affronter tout ce que l’univers peut leur lancer, peut-être en commençant par le dernier plan mégalomaniaque de Lex Luthor lancé par lui se réinventant comme un philanthrope qui sauve le monde. Un huitième siège a également été laissé ouvert pour représenter Oliver, celui qui, d’une manière ou d’une autre, les a tous réunis. Un siège qui ne sera probablement jamais pourvu puisque le seul véritable choix pour son successeur, Mia, a été renvoyé vers le futur.

Il est peu probable que tous les spectacles d’Arrowverse aient lieu sur une seule terre les affectent, et en allant de l’avant, ils reprendront probablement là où ils se sont arrêtés avec une altération minimale (le cas échéant), ignorant discrètement comment l’histoire aurait pu se dérouler de la même manière pour tous. Cependant, plutôt que de continuer comme un assortiment délabré de personnes qui travaillent parfois ensemble pour lutter contre des menaces à plus grande échelle, se constituer en équipe officielle leur donnera une plus grande cohésion. Cela permettra de rapprocher les choses de la dynamique que les héros partagent dans les bandes dessinées, où les personnages apparaissant dans les titres des uns et des autres sont presque aussi fréquents que leurs aventures individuelles.

Tout le monde ne regarde pas tous les spectacles d’Arrowverse, mais après cinq épisodes du plus grand croisement qu’il ait eu au cours des sept années de son existence, les téléspectateurs auront maintenant au moins une connaissance pratique de tous les personnages qu’ils ne connaissaient pas auparavant, réduisant la confusion si le les héros apparaissant dans d’autres émissions commencent à devenir plus fréquents.

Avec la mort (ou la transcendance possible) d’Oliver et la conclusion imminente d’Arrow, il est clair que les showrunners ont décidé que c’était le bon moment pour un redémarrage en douceur d’Arrowverse, et la création d’une Justice League est la première étape, promettant de plus grandes aventures et les batailles à venir. Une dernière chose à noter, également, est que le nom «Justice League» n’a jamais été réellement mentionné et donc, malgré le précédent du duo de claquettes musical entre Barry et Kara dans l’épisode Flash de la saison 3 «Duet» et le dard de Gleek le Space Monkey, ils feraient mieux de ne pas se faire appeler les Super Friends.