La crise sur les terres infinies peut montrer la lanterne verte de HBO Max

Une bande dessinée liée à The CW’s Crisis on Infinite Earths pourrait offrir aux fans leur premier aperçu de la lanterne verte de HBO Max.

L’année dernière, HBO Max a officiellement annoncé que Greg Berlanti développait une série Green Lantern pour le service de streaming. Bien que les fans n’aient pas reçu beaucoup de détails sur le spectacle Green Lantern, une bande dessinée liée au croisement de The CW’s Crisis On Infinite Earths pourrait avoir donné aux fans leur premier aperçu de la série HBO Max.

Dans la bande dessinée Giant # 2 de Crisis on Infinite Earths, Felicity Smoak, The Ray et Nyssa Al Ghul se rendent sur Terre-12 et s’aventurent sur la planète Oa, où ils rencontrent les Gardiens de l’Univers. Alors que les Gardiens refusaient initialement d’accorder à Felicity l’accès au Livre d’Oa, le vilain Anti-Monitor l’avait suivie sur la planète avec une armée de démons fantômes.

L’invasion incite chaque Lanterne Verte d’Oa à arriver sur les lieux pour défendre les Gardiens, donnant au Gardien Ganthet une chance d’être Felicity dans les archives où le Livre d’Oa était conservé. Au cours de cette bataille, Thal Sinestro, Kilowog et Tomar-Re parient sur le nombre de démons de l’ombre qu’ils peuvent tuer, offrant potentiellement aux fans un premier aperçu des versions des personnages qui apparaîtront sur la série HBO Max.

Découvrez un panel de la bande dessinée de Crisis on Infinite Earths mettant en vedette les personnages.

La série Green Lantern de HBO Max s’étendra sur plusieurs décennies et se concentrera sur les origines de deux chevaliers émeraude, avec le méchant classique de la bande dessinée Sinestro apparaissant également. En outre, HBO Max développe une série d’anthologie Strange Adventures DC et un spectacle DC Super Hero High d’Elizabeth Banks. Les nouvelles de la série Green Lantern sont arrivées peu de temps après les informations selon lesquelles HBO Max prévoyait de produire des projets DC avec des budgets comparables à ceux des longs métrages.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur la série Max Lanterne verte de HBO et Arrowverse dans un monde post-crise sur les terres infinies!

