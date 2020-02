La critique de l’homme invisible # 2

7/10

Jeter:

Elisabeth Moss comme Cecilia Kass

Oliver Jackson-Cohen comme Adrian Griffin

Aldis Hodge comme James Lanier

Storm Reid en tant que Sydney Lanier

Harriet Dyer comme Alice Kass

Michael Dorman comme Tom Griffin

Écrit et réalisé par Leigh Whannell

Sommaire:

Une magnifique maison moderne tentaculaire, des vues privées sur la mer, un compte bancaire sans fin – à première vue, la vie pourrait sembler parfaite pour Cecilia Kass. Mais sa réalité en est loin. Vivant sous la coupe de son proche violent, Adrian Griffin, elle en a assez et a planifié son évasion de la prison qu’ils appellent chez elle. Aidé par sa sœur, Emily, Cecilia se dérobe au milieu de la nuit, laissant son oppresseur se découper sous les reflets rouges des feux arrière de voiture d’Emily. Physiquement à part, Cecilia est toujours hantée par la douleur et le traumatisme qui lui sont transmis par Adrian. Se réfugiant chez un ami de la famille et un policier, Cecilia a toujours peur de sortir. D’une certaine manière, elle est sûre qu’Adrian la trouvera et la ramènera dans la vie qu’elle redoute.

Mais la nouvelle arrive rapidement – deux semaines seulement après la libération de Cecilia, Adrian s’est suicidé. Dans sa mort, il a laissé une partie de sa fortune à Cecilia. Alors que les choses commencent enfin à revenir à la normale dans sa vie, Cecilia commence à vivre des événements étranges. De plus en plus, le sentiment qu’elle est hantée par Adrian devient de plus en plus évident au fil des jours. Bientôt, Cecilia commence à se défaire complètement alors que sa famille et ses amis s’inquiètent davantage de son état d’être. Perd-elle la tête? Ou y a-t-il quelqu’un ou quelque chose qui torture Cecilia à chaque tour qu’elle prend?

Ce qui fonctionne:

L’ouverture de L’homme invisible est l’une des 20 meilleures minutes pour démarrer un film depuis longtemps. De toute évidence, quelque chose ne va pas. Bien que vous puissiez facilement déduire que vous regardez une femme qui fuit finalement une relation troublée, l’aura d’un mystère sombre flotte toujours à chaque centimètre de l’écran tandis que Cecilia pointe sur la pointe des pieds de sa cage de manoir. Vous pouvez voir les obstacles physiques devant elle et entendre chaque faible souffle qui pourrait être assez fort pour réveiller son gardien endormi. Il est tendu et passionnant et vous entraîne directement dans le monde de Cecilia, vous entraînant jusqu’au bord de votre siège; même si vous savez qu’elle va s’enfuir, pour l’instant. Il y a des sons discordants pour vous mettre hors centre, et vous savez qu’ils arrivent, mais l’équilibre est si bien formé et planifié. À bien des égards, l’ouverture était si bonne, qu’il n’y avait aucun moyen que le reste du film soit à la hauteur.

Encore plus brillant était le choix d’utiliser à la fois des plans très larges et des emplacements contenant des zones largement ouvertes. Je me retrouvais à scanner chaque plan, à regarder attentivement chaque vide entre les personnages et les objets, à essayer d’apercevoir une silhouette ou un objet se déplaçant seul en arrière-plan. L’homme invisible établit son cadre pour jouer à un jeu imaginaire de Où est Waldo? avec le public. Curieusement, cela a commencé à ressembler à une distraction. Chercher constamment chaque détail de chaque espace vide de chaque prise de vue, pour finir par me poser des questions si j’ai raté quelque chose peut être un peu frustrant. C’est un stratagème astucieusement brillant de la part des cinéastes et ne mérite que des éloges, même si je me suis retrouvé à serrer le poing à l’écran pour accepter ma défaite. Au niveau technique (à part quelques clichés spécifiques), L’homme invisible est un véritable triomphe, toujours trouver des moyens de maintenir les tensions élevées.

Elisabeth Moss, d’autre part, est ce qui garde vraiment L’homme invisible À un haut niveau. Sa peur, sa douleur, son sentiment d’inquiétude désemparée sont au premier plan. Dans un film de deux heures qui englobe toute une vie de terreur et d’émotions variées, il peut souvent se sentir incroyable ou chancelant lorsque vous regardez un acteur parcourir la gamme des sentiments toutes les deux minutes. Moss prend cependant le contrôle de cette tâche et vous emmène pour le voyage avec juste un changement subtil de son comportement. Il y a eu tellement d’adaptations de H.G. Wells L’homme invisible, et bien qu’il y ait eu des monstres tordus qui utilisent leur pouvoir pour des gains néfastes, nous n’avons pas vraiment une histoire d’Invisible Man où le protagoniste n’est pas l’homme invisible, lui-même. Sans parler de celui qui utilise le personnage pour explorer la douleur et le traumatisme d’une relation abusive…

Ce qui ne fonctionne pas:

… Mais il existe une myriade de films qui explorent trop bien ces types de relations. Du classique de 1944, Gaslight, au plus récent, Fou, regardant la chute de quelqu’un dont la véritable horreur est repoussée par d’autres, la paranoïa et l’instabilité mentale étant malheureusement trop courantes. Ajouter L’homme invisible dans l’équation ne change toujours pas le fait que chacune de ces histoires suit toutes les mêmes points de l’intrigue. Ils font tous un excellent travail en accompagnant un public, nous donnant le sentiment que peut-être ces personnages sont tous fous, et puis, bien sûr, ils ne le sont pas. À certains égards, le coup génial aurait été de terminer le film en réalisant que Cecilia était en train de perdre la tête et qu’il n’y avait aucune force inquiétante la torturant et ruinant sa vie. Cela donne un aperçu plus poignant et plus puissant du cycle sans fin des dommages que les victimes d’abus peuvent finir par vivre.

Avec une durée d’un peu plus de deux heures, L’homme invisible ne traîne pas beaucoup, mais trop de détails semblent précipités et incomplets. Malheureuse victime de presque tous les films d’horreur / thrillers, il y a tout simplement trop d’exemples de scénarios de grattage de tête qui ne sont pas résolus et idiots. Comment ce trajet de Lyft apparaît-il après deux secondes? Cecilia entre en quelque sorte ses informations de destination tout en courant frénétiquement dans le noir? Comment dans ce monde de surveillance Big Brother n’y a-t-il pas de caméra dans ce restaurant où les choses déraillent vraiment? Comment sa sœur peut-elle vraiment croire que Cecilia a envoyé ce courriel désobligeant au hasard? Ce ne sont que quelques exemples que je peux aborder ici, car beaucoup d’autres tournent autour d’un point d’intrigue spécifique que je ne veux pas gâcher en ce qui concerne ce qui rend cet homme invisible, invisible.

Il semblait également y avoir une lacune dans la trame de fond de la façon dont chacun se relie les uns aux autres dans cette histoire. Cecilia reste avec le policier James et sa fille Sydney quand elle échappe à l’emprise d’Adrian. Cependant, on ne sait pas exactement comment ils se connaissent. Il est évident qu’Emily et James sont amis, mais Cecilia connaissait-elle James avant cela? James lui apporte tout son soutien pour quelqu’un qu’elle connaît à peine. Peut-être qu’Emily et James travaillent ensemble, et elle est la seule en qui elle a confiance, mais que fait même Emily pour gagner sa vie? Je ne pense pas que l’occupation et le mode de vie de la sœur du personnage principal soient une nécessité pour l’histoire, mais pour la façon dont ce script a été défini, il s’agit certainement d’informations qui nécessitaient plus de clarté. Évidemment, cela ne résiste pas au film, mais tout cela semblait très gênant et bizarre.

En résumé:

L’homme invisible ne révolutionne pas le conte classique de Wells ou l’histoire légendaire de films qui explorent les propriétés toxiques de l’abus et les monstres qui s’attaquent aux gens qu’ils prétendent aimer. Il se présente cependant dans une couverture bien rythmée et éprouvante pour les nerfs qui, avec l’élévation stellaire d’Elizabeth Moss, en fait assez pour effacer le mauvais goût laissé par La momie.

The Invisible Man arrive en salles ce vendredi!