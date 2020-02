La critique de l’homme invisible – ComingSoon.net

9.5 / 10

Jeter:

Elisabeth Moss comme Cecilia Kass

Oliver Jackson-Cohen comme Adrian Griffin

Aldis Hodge comme James Lanier

Storm Reid en tant que Sydney Lanier

Harriet Dyer comme Alice Kass

Michael Dorman comme Tom Griffin

Écrit et réalisé par Leigh Whannell

La revue de l’homme invisible:

Avant de plonger dans le chef-d’œuvre qui est L’homme invisible, Je dois d’abord vous emmener sur le chemin que le scénariste / réalisateur Leigh Whannell a emprunté pour arriver dans le fauteuil du réalisateur lors du redémarrage du classique de H.G. Wells. Si vous ne reconnaissez pas le nom du scénariste et réalisateur australien de 43 ans, vous ne l’oublierez jamais une fois que vous vous serez rendu compte qu’il n’est pas seulement apparu dans les trois premiers Vu films et tous les cinq Insidieux chapitres, mais est le co-créateur du premier et le seul créateur du second.

C’est vrai, deux des franchises d’horreur les plus aimées de ce millénaire ont toutes deux été mises en vedette et ont été créées par Whannell, et après avoir fait ses débuts de réalisateur au troisième Insidieux film, il dirigerait le thriller d’action cyberpunk 2018 Améliorer. Bien que quelque peu négligé lors de sa sortie au box-office, le film a été un succès critique, gagnant des critiques élogieuses pour la direction de Whannell aux côtés de l’humour sombre et des thèmes de son histoire. Les fans ont attendu avec impatience pour voir quel serait son prochain projet, certains pensant qu’il s’agissait d’un cinquième Insidieux film tandis que d’autres attendaient soit un autre effort d’horreur indépendant ou même un Améliorer suivi, mais il a été révélé en juillet dernier qu’il serait chargé de relancer une nouvelle adaptation de Wells Homme invisible après l’échec de la tentative de donner vie à l’Univers sombre à Universal.

Maintenant, le temps est venu pour Blumhouse Productions et Whannell horror baby et c’est l’un des plus grands cadeaux du genre horreur depuis la première franchise d’horreur du réalisateur ou celle de son collaborateur fréquent. Prestidigitation séries. Entre l’excellente prise en main du réalisateur sur l’art du suspense, certaines des histoires les plus intelligentes et même les plus opportunes que le genre ait vues et quelques incroyables tirages de tapis qui m’ont même fait haleter et me couvrir la bouche avec ma main, Whannell a prouvé qu’il était vraiment un maître dans les chaises du réalisateur et de l’écrivain.

Basée sur le roman de Wells, l’histoire suit Cecilia Kass (Moss) alors qu’elle est piégée dans une relation abusive et manipulatrice avec le brillant scientifique Adrian Griffin (Jackson-Cohen), mais s’échappe avec l’aide de sa sœur (Dyer), leur enfance ami (Hodge) et sa fille adolescente. Alors que tout le monde semble ravi d’apprendre qu’Adrian s’est suicidé et lui a laissé une fortune, Cecilia reste méfiante et se trouve la cible d’événements étranges et croit avoir trouvé un moyen de devenir invisible. Alors que sa vie commence à tourner en spirale, elle doit prouver que ses soupçons sont vrais avant de perdre complètement son esprit ou sa vie.

L’utilisation de l’histoire de la relation abusive comme point de départ s’avère bien plus que cela, avec Whannell et Moss dépeignant le sujet bien trop actuel d’une manière respectueuse et véridique qui est fascinant à regarder du début à la fin en tant que Cecilia a du mal à avancer et ne prend jamais aucune information qui lui est donnée d’une manière qui soit incroyable ou caricaturale. En outre, l’histoire reste l’un des efforts les plus imprévisibles et les plus intelligents dans le genre de l’horreur, chaque tour et tour créant un véritable sentiment de choc absolu et de satisfaction chez le public alors que l’excitation se prépare pour où l’intrigue mènera les personnages.

L’un des meilleurs éléments de l’histoire se trouve dans le film est l’explication de la transformation de l’antagoniste titulaire. Bien que je ne vais certainement pas vous dire, cher lecteur, ce que cela implique car je ne veux pas le gâcher pour vous, ce que je peux vous dire, c’est que c’était l’une des méthodes les plus intelligentes et vraiment uniques vues dans une adaptation de Wells. travail.

En plus de le tuer dans la narration, Whannell a également livré l’un des efforts les plus élégants et les plus captivants du genre de l’horreur, surtout compte tenu de son budget plus petit. L’Aussie a introduit une technique fantastique dans l’actioner Améliorer qui a vu la caméra se déplacer en synchronisation avec son protagoniste dans beaucoup de ses scènes d’action, et pour Homme invisible, il a continué à utiliser l’effet sous une forme vraiment fascinante, ajoutant un peu de suspense et de style aux quelques scènes d’action qui apparaissent. De plus, il utilise presque toutes les opportunités pour garder les yeux du public ouverts avec des scènes présentant un espace vide qui incite les téléspectateurs à se demander s’il est effectivement vide, ce qui ne fait qu’ajouter au suspense.

Cette critique peut sembler être principalement une lettre d’amour à Whannell – il est vrai que c’est le cas – mais son film n’aurait certainement pas été le même sans la force qu’était Elisabeth Moss dans le rôle principal. Bien que le public soit prêt à sympathiser avec sa situation dès le départ et à croire à ses arguments de harceleur invisible, l’actrice de 37 ans maintient son personnage ancré dans sa peur de la situation qu’elle ne peut se résoudre à expliquer raisonnablement. ou convaincre quiconque de la vérité. Elle réagit à chaque rebond et révèle à peu près la même chose que le public et garde chaque scène captivante, même si peu ou rien ne se passe autour d’elle.

En plus de la performance stellaire de Moss, Whannell a également trouvé un soutien sous la forme d’une partition musicale envoûtante de Benjamin Wallfisch. Bien que rarement entendu tout au long du film et apparaissant principalement dans des moments de terreur, Wallfisch continue de se révéler l’un des meilleurs compositeurs de cette génération et du genre d’horreur après son travail fantastique dans Blade Runner 2049, dont des éléments peuvent être entendus Homme invisible, et Couvre-feu.

Dans l’ensemble, il n’y a que quelques lacunes logiques momentanées qui se produisent dans le film, mais Whannell et compagnie ont conçu l’un des efforts les plus intelligents, les plus convaincants et les plus effrayants dans le genre d’horreur qui nécessite plusieurs visionnements et est prêt à siéger comme le meilleur adaptation du roman de Wells.

L’Homme Invisible arrivera en salles le 28 février!