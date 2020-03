La critique du personnage de Madea de Tyler Perry n’a rien de nouveau; Spike Lee et Dave Chappelle ont eu des problèmes

Il ne fait aucun doute que Tyler Perry est une puissance hollywoodienne. L’histoire qu’il raconte à la richesse d’un homme qui a déjà dormi dans sa voiture pour être le premier et le seul Afro-Américain à posséder un studio de cinéma et de télévision est une source d’inspiration. Il a parcouru un long chemin pour vendre des petits théâtres dans le monde du théâtre urbain et son voyage n’a pas été sans jugement.

Le personnage de Perry Madea est apprécié de ses fidèles fans, mais n’a pas été un succès auprès de ses collègues de l’industrie – en particulier Spike Lee et Dave Chapelle. Perry s’est déjà prononcé contre le contrecoup et a offert une mise à jour aux critiques lors d’une récente interview avec T.I. sur son podcast.

Pendant des années, Spike Lee n’était pas fan de Madea

Le personnage de Perr dans Madea qu’il décrit est basé sur les femmes de sa vie – y compris sa mère et ses tantes – qu’il considérait comme les piliers de leur famille et de leur communauté.

Ses films ont connu un énorme succès, mais tout le monde n’a pas été fan. Beaucoup croient que le personnage de Madea perpétue les stéréotypes des femmes noires comme étant bruyantes et ghetto – ce qui, pour elles, fait reculer la communauté noire. Les scénaristes, à savoir Spike Lee, ont exprimé leur malaise avec le travail de Perry dans le passé.

Lee est connu pour ses projets de réflexion qui explorent l’expérience afro-américaine, à la fois en termes de triomphe et de tragédie. Lui et Perry ont une différence claire dans leur approche et Lee a été cité dans le passé comme disant:

«Chaque artiste devrait être autorisé à poursuivre ses efforts artistiques, mais je pense toujours qu’il y a beaucoup de choses aujourd’hui qui sont« coonery »et bouffonnerie. Je sais que cela rapporte beaucoup d’argent et bat des records, mais nous pouvons faire mieux. Je suis un grand fan de basket-ball, et quand je regarde les matchs sur TNT, je vois ces deux publicités pour ces deux émissions (“Meet the Browns” et “House of Payne” de Tyler Perry) et je me gratte la tête. … Nous avons un président noir et nous retournons à Mantan Moreland et Sleep ‘n’ Eat? “

-Spike Lee

Lee a depuis changé son air et a félicité Perry pour les opportunités qu’il a créées dans le Hollywood noir.

Dave Chappelle a également eu des problèmes avec le personnage de Madea et le travail de Tyler Perry

Lee n’était pas le seul à ne pas être fan de Madea. Le comédien Dave Chapelle a également critiqué le travail de Perry dans une interview accordée à GQ en 2014.

«Je ne vois pas comment ma vie est plus difficile parce que Tyler Perry existe. Tu sais? Je veux dire, je peux certainement débattre des mérites artistiques de ses films ou de leur absence, mais pour moi, c’est presque une conversation non pertinente, parce que je suis plus impressionné par ce qu’il a pu réaliser “, a déclaré Chappelle. “Je suis content qu’il y ait eu un Tyler. Je ne vais pas dire: “Oh, j’adore les films de Tyler Perry.” Mais ce n’est pas le sujet. “

Chappelle a été félicité pour avoir quitté son émission de comédie populaire pour avoir refusé de continuer à jouer des rôles qu’il jugeait stéréotypés. Quoi qu’il en soit, il croyait qu’il y avait une place pour Perry à Hollywood et appréciait son génie de pouvoir communiquer avec un public différent.

Tyler Perry dit s’habiller comme Madea a toujours été son choix et il en est fier

Perry a continué à dépeindre son caractère Madea malgré les charges de critiques contre lui. En fait, Perry dit que c’était sa décision, pas celle d’une entreprise cinématographique, de faire passer le personnage de la scène au film dans sa forme authentique.

“Quand je suis arrivé à Hollywood et que je voulais faire le” Journal d’une femme noire folle “, c’était mon choix. Et 19 films depuis, c’est mon choix », a-t-il expliqué. “Peut-être que c’est comme ça pour d’autres hommes qui ont fait ça … Je ne suis pas un homme qui aime porter une robe. Pour moi, en tant qu’acteur, c’est un costume. “

Bien qu’il admette qu’il n’aime pas mettre une robe, il dit que le personnage de Madea est capable de transmettre à sa base de fans des messages importants qu’il ne peut pas.

«Mon moment préféré est les 30 dernières minutes de chaque jeu. c’est la seule fois où je ne me sens pas idiot ou ridicule … dans les arènes maintenant … asseyez-vous et crachez de la sagesse qui parle à la vie des gens d’une manière qui me convient ” “Certaines personnes pourraient ne pas aimer la façon dont le message est arrivé, mais pour moi, il est important que le message atterrisse et aide quelqu’un.”

Perry a construit une industrie d’un milliard de dollars qui n’aurait pas été possible sans Madea. Il a produit plus de deux douzaines de films – les films qui ont fait le mieux au box-office présentaient tous Madea.