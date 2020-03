La cuisine de Kylie Jenner est absolument magnifique

Ce n’est un secret pour personne que Kylie Jenner a beaucoup d’argent. La jeune femme de 22 ans est la plus jeune milliardaire autodidacte au monde, et elle aime le montrer sous la forme de sacs à main coûteux et de tenues trop chères. Mais de temps en temps, elle laisse entrer des fans chez elle. Et le magnat de la beauté a récemment montré une photo de sa cuisine – et c’est magnifique.

Kylie Jenner | Michael Buckner / BMA2015 / . pour dcp

Kylie Jenner a gagné plus d’un milliard de dollars grâce à sa société de cosmétiques

Lorsque Jenner a lancé ses kits de lèvres Kylie en 2015,

personne n’aurait pu deviner où ils la mèneraient aujourd’hui. Les kits de lèvres, qui

est devenue le produit phare de Jenner après avoir fait faire ses lèvres il y a plusieurs années,

sold out dès leur arrivée sur le marché. Et maintenant, près de cinq ans plus tard, elle est

le plus jeune milliardaire autodidacte au monde.

Jenner a officiellement nommé son entreprise Kylie Cosmetics en 2016, et la marque propose désormais divers produits de maquillage. Jenner a lancé Kylie Skin l’année dernière, et plusieurs mois plus tard, elle a vendu plus de la moitié de sa marque de cosmétiques à Coty pour la modique somme de 600 millions de dollars, valorisant son entreprise à environ 1,2 milliard de dollars.

Elle emmène occasionnellement des fans chez elle

Jenner a tendance à garder sa maison à l’abri des projecteurs. Elle vit dans un immense manoir de Hidden Hills, en Californie, et bien qu’elle publie souvent des photos dans son entrée ou près de sa piscine, elle ne montre généralement pas les vraies pièces de sa maison. Jenner aime cependant prendre des photos en miroir dans son placard. C’était son geste de signature pendant un certain temps, bien qu’elle s’en soit un peu éloignée.

Kylie Jenner ne montre généralement que des aperçus occasionnels de l’intérieur de sa maison.

Jenner a récemment montré aux fans le foyer de sa maison, qu’elle a décoré de photos de famille en noir et blanc. Mais maintenant, elle donne aux fans un aperçu des autres pièces de sa maison – y compris sa cuisine.

Jenner a récemment montré une photo de sa cuisine

Jenner a publié des photos aléatoires de sa maison sur son histoire Instagram, et l’une d’elles comprenait une photo de sa cuisine. Bien que la photo ne révèle pas la taille de la cuisine (elle se concentrait principalement sur un bol de fruits assis sur son comptoir), elle révélait le style de la cuisine. Les armoires de Jenner semblent être d’un gris moyen, et son réfrigérateur semble être assez grand pour être dans une cuisine commerciale.

Un four en acier inoxydable se trouve à droite du réfrigérateur, et les plans de travail blancs et gris veinés de Jenner étaient également clairement visibles sur la photo. On ne sait pas de quel matériau il s’agit (probablement du granit, du quartz ou du marbre), bien qu’ils semblent certainement chers. Juste au-delà du bol de fruits se trouvait l’évier de cuisine de Jenner, qui avait une arche élégante; un rouleau de papier essuie-tout presque vide était assis à côté.

Cuisine de Kylie Jenner | Kylie Jenner via Instagram

Cela pourrait ne pas être comparable à l’immense cuisine de Kim Kardashian West

Bien que Jenner ait plus d’argent que sa sœur aînée Kim

Kardashian West, personne ne peut oublier à quel point Kardashian est incroyable

Les cuisines de l’Ouest sont. Le fondateur de Skims a une cuisine typique où elle

famille mange ainsi qu’une cuisine commerciale où son chef personnel Marina

prépare leurs repas quotidiens. Kardashian West possède également divers réfrigérateurs,

y compris un incroyable walk-in qui contient des fruits et légumes frais et

uniquement des produits à base de plantes. Les cuisines des deux sœurs sont immaculées, mais si vous

demandez-nous, Jenner’s a un peu plus de convivialité.