La culture des accessoires arrive bientôt à Disney +

Disney a annoncé les détails d’une toute nouvelle série intitulée «Prop Culture», qui arrivera à Disney + le vendredi 1er mai 2020.

La série se compose de 8 épisodes et est animée par le collectionneur Dan Lanigan, qui a la chance de pénétrer dans les archives Disney et de découvrir certains de ses plus grands trésors. L’émission revisite les titres classiques de Disney et examine comment les accessoires ont contribué à façonner et à créer certains de leurs moments les plus magiques dans ces films. Nous entendrons les artisans qui les ont créés, les acteurs qui ont interagi avec eux et les collectionneurs / archives qui les possèdent et les chérissent dans le spectacle.

Le spectacle verra la chasse pour trouver des costumes, des décors, de la musique et des accessoires de films comme Pirates des Caraïbes: La malédiction de la perle noire, Mary Poppins, Tron, Le cauchemar avant Noël, Le film Muppet, Who Framed Roger Rabbit, Les Chroniques de Narnia: Le Lion la sorcière et l’armoire, et Honey, j’ai rétréci les enfants.

Le spectacle s’appelait auparavant «Cinema Relics: Art emblématique du cinéma».

La série complète arrivera sur Disney + le 1er mai.

