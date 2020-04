La culture prophétique donnera un concert virtuel sur YouTube pour l’isolement

Prophetic Culture donnera un concert virtuel sur YouTube pour l’isolement | INSTAGRAM

Le célèbre groupe de reggae Cultura Profética veut aider un peu à cette distanciation sociale, il donnera donc un concert virtuel ce samedi 11 avril sur sa chaîne YouTube.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il y a déjà beaucoup d’artistes qui se sont joints à cette cause, car ils savent combien il est important de divertir leurs fans, qui sont chez eux sans pouvoir faire grand-chose.

Le concert sera diffusé sur leur chaîne YouTube à 3 heures de l’après-midi dans leur localité et sera enregistré à partir de San Juan même, mais il convient de mentionner qu’ils le feront en prenant toutes les mesures sanitaires nécessaires pour pouvoir donner de la musique live à leurs abonnés. .

Vous pourriez également être intéressé: Un résident et sa petite amie s’embrassent en public en pleine isolation

Dans une de leurs dernières publications, le groupe a annoncé les horaires dans le monde entier afin que leurs followers ne manquent aucun moment de leur présentation en ligne: “CDMX: 13h00, Bogotá, Lima: 14h00, San Juan, Caracas: 15h00, Buenos Aires Aires, Sao Paulo, Santiago du Chili: 16 heures, Madrid: 21 heures “.

Le groupe a également partagé un message d’espoir: “Bien que nous nous sentions fragiles et petits face à l’incertitude de” ces jours intenses “, nous vous invitons à vous rencontrer un instant et à partager fortement rythme et cadence, ensemble nous pouvons” survoler “cette crise que nous touchons les fibres humaines. “

Lire aussi: Selena Gomez sortira un album spécial Rare pour lever des fonds

Ils ont écrit le message sur leurs réseaux sociaux, où ils ont annoncé cette rencontre virtuelle avec un flyer réalisé par un artiste mexicain, dans lequel il représentait des oiseaux avec des fleurs et un manche de guitare.

Au début de ce concert, Cultura Profética vous invite à écouter son nouveau matériel sur sa chaîne YouTube ou via des plateformes de streaming, comme Spotify, où ils ont aussi leurs plus grands succès et peuvent vous aider à passer plus à la légère dans ces moments. difficile.

Il faut se rappeler que juste avant cette contingence mondiale, le célèbre groupe était en tournée et est même apparu dans certains endroits au Mexique, cependant, ils ont dû annuler toute leur tournée pour éviter les infections car ils se soucient de la santé de leurs fans.

Ceux qui sont venus voir ces publications les remercient par des commentaires, où ils assurent qu’ils seront présents, car c’est un grand cadeau de les avoir à un concert de ce type, car cette situation nous a incités à nous rencontrer même sur Internet.

.