La Cumbia a grandi grâce au fait qu’elle n’est plus stigmatisée, explique Rodolfo Fuica, de Chico Trujillo

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Vendredi 13 mars 2020, p. 7

Que la cumbia fasse maintenant partie de presque tous les festivals de rock qui ont lieu en Amérique latine n’est pas rare. Le batteur Rodolfo Fuica, du groupe Chico Trujillo, considère que c’est parce que c’est un langage musical très simple, à la fois pour ceux qui le jouent et pour celui qui le reçoit. Il est très simple de danser, les paroles représentent toujours la joie et le mal, et cela a beaucoup à voir avec l’essence de l’Amérique latine.

Oncle Rodi, comme on l’appelle dans le groupe, estime qu’aujourd’hui, il est normal de voir au moins un groupe de cumbia sur des scènes de rock latin. Bien que le rock soit profondément enraciné en Amérique latine, la cumbia a plus à voir avec nos racines. Cela se produit non seulement à Vive Latino, mais dans de nombreux autres festivals de rock dans d’autres pays, a expliqué le Chilien.

Ces dernières années, dit le batteur, il y a eu un renouveau du genre, qui s’est développé grâce au fait qu’il a cessé d’être stigmatisé socialement, et cela a à voir avec les mixages qui ont été faits avec de la cumbia, ce qui en fait un langue très plurielle.

Pour Rodi, c’est ce caractère hétérogène qui a ouvert les portes de ce genre musical. Il souligne que dans les premiers temps du groupe, nous étions intéressés par les rythmes latino-américains et la cumbia émergée.

De la même manière que le Chilien le ressent, cela se produit avec presque tous ceux qui entendent ce rythme et ne peuvent pas éviter de bouger.

Pour la justice sociale

Les membres de Chico Trujillo conviennent de soutenir les choses à faire avec la justice sociale, y compris les exigences des mouvements féministes en croissance. Il y a des années, se souvient Rodi, ils ont organisé un concert à Santiago juste pour les filles, parce qu’ils se plaignaient du violon des hommes, leur idée était que tout le monde pouvait profiter de leur musique dans les meilleures conditions.

The Chilean pense que The Harvest of Women, une chanson qui fait partie du répertoire du groupe, n’a pas été censurée ou n’a pas reçu de réclamation car elle est plutôt espiègle, tandis que les chansons elles-mêmes n’ont aucune allusion macho.

Chico Trujillo clôturera les activités de Vive Latino ce samedi sur la scène Telcel. Et bien qu’ils soient conscients des annulations d’événements massifs survenus dans le monde en raison de la propagation de l’épidémie de Covid-19, les Chiliens se sentent bien et calmes.

Nous savons que c’est un nouveau virus qui a des complications à plusieurs endroits, mais nous savons aussi que les médias exagèrent toujours beaucoup et que les mesures qu’ils prennent sont celles qui correspondent aux protocoles qui existent. Ce sont des choses qui se produisent et nous devons essayer de ralentir le moins possible la normalité des choses, explique Rodolfo Fuica.

Et bien que la musique ne soit pas capable de guérir les maladies, le batteur est de l’idée qu’elle peut apporter de la joie, un peu vous fait sortir de ce qui se passe toujours. Aller à un bon concert vous fait oublier les problèmes que vous avez.

Le groupe chilien aura comme invités le groupe Son Rompe Pera du Mexique.

.