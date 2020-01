La CW a commandé un nouvel épisode pilote pour la série télévisée “The Lost Boys” qu’ils ont faim de faire

Nous avons appris l’année dernière que Le CWL’épisode pilote déjà filmé d’une série télévisée basée sur “Les garçons perdus” était complètement mis au rebut et ré-outillé, la plupart des rôles étant refondus pour une tentative entièrement différente de faire démarrer le projet. Et maintenant, Deadline nous informe aujourd’hui que la deuxième tentative du réseau pour un projet pilote se poursuit.

La série potentielle est une gracieuseté de Heather Mitchell et Rob Thomas, et le nouveau pilote qui a reçu le feu vert sera dirigé par Marcos Siega («Batwoman»).

L’épisode pilote original, qui a fini par être réalisé par Catherine Hardwicke, a été réécrit. Un casting entièrement nouveau sera apporté pour cette deuxième tentative.

Voici le récapitulatif de l’intrigue, la dernière fois que nous avons entendu …

“The Lost Boys” se déroule dans le bord de mer ensoleillé de Santa Carla, qui abrite une belle promenade, toute la barbe à papa que vous pouvez manger … et un monde secret de vampires.

Après la mort subite de leur père, les frères Michael et Sam Emerson déménagent à Santa Carla avec leur mère, Lucy, qui espère repartir dans la ville où elle a grandi. Mais les frères se retrouvent bientôt entraînés de plus en plus profondément dans le monde séduisant des morts-vivants éternellement beaux et juvéniles de Santa Carla.