La CW annonce les dates de retour des spectacles Arrowverse

Dernièrement, The CW a été une ville fantôme virtuelle peuplée uniquement de rediffusions grâce à l’épidémie de COVID-19. Mais il semble que le réseau ait finalement fixé des dates de retour pour ses plus grands spectacles, y compris son Arrowverse la programmation. Via CBR, The CW ramènera sa série DC bien-aimée à la fin du mois prochain.

Le flash et Legends of Tomorrow seront les premières émissions de DC à revenir le mardi 21 avril. Le dimanche 26 avril suivant, de nouveaux épisodes de Batwoman et Super Girl sera également présenté en première. Cette annonce intervient après que The CW a suspendu la production de ces émissions il y a plusieurs semaines alors que la menace du nouveau coronavirus s’intensifiait. Légendes aurait été le seul Arrowverse série non affectée par la pandémie. Selon un récent tweet du producteur exécutif Marc Guggenheim, la post-production de cette émission progressait toujours comme prévu.

Malheureusement, d’autres Arrowverse les programmes n’ont pas eu autant de chance. Bien que Le flash a suffisamment d’épisodes pour durer jusqu’au 19 mai, sa sixième finale de saison a encore besoin de quelques touches finales. Pour cette raison, il sera diffusé à une date non précisée plus tard dans l’année. Et avec les directives nationales de distanciation sociale en vigueur pendant au moins 30 jours supplémentaires, la production ne reprendra pas avant mai au plus tôt.

De plus, The CW diffusera de nouveaux épisodes d’autres émissions très appréciées tout au long du mois d’avril. Nancy Drew, Riverdale, Dans le noir, et d’autres feront également leur retour sur les ondes le mois prochain.

Êtes-vous enthousiaste à l’idée que The CW lance les nouveaux versements de son Arrowverse séries? Dites-nous ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous!

