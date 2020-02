La CW commande un nouveau pilote de série télévisée Lost Boys

Selon Deadline, The CW lui donne une autre chance avec Les garçons perdus. Bien qu’il y ait eu une tentative précédente de produire un pilote pour un spectacle, réalisé par Catherine Hardwicke de Twilight, il n’a pas répondu aux attentes. Maintenant, cependant, The CW essaie à nouveau, refondant tout le monde et laissant d’autres personnes se lancer dans l’écriture et la réalisation.

S’en tenir aux gens qu’ils connaissent, le vétéran de la série CW Marcos Siega, qui dirigeait auparavant les pilotes de Batwoman et de The Vampire Diaries, reviendra sur le terrain pour livrer une nouvelle tranche d’angoisse adolescente à cette série de vampires sombres. Rob Thomas, quant à lui, le plus célèbre pour Veronica Mars, co-écrit le scénario avec Heather Mitchell, ainsi que la production du spectacle. Il a également affirmé que le réoutillage du pilote n’était pas important, donc ils devaient être assez proches la première fois.

Parlé comme quelqu’un qui n’est pas exactement un fan de CW, j’ai l’impression que The Lost Boys est en fait un assez bon ajustement, genre et sujet, pour la chaîne. Il y a cette angoisse chez les adolescentes et il a le potentiel d’être sexy à la TV-PG, avec des abdos et des nombrils et tout. Les vampires sont censés être chauds et séduisants et quoi de plus séduisant qu’un jeune de 25 ans jouant un jeune de 17 ans? Je veux dire, pour être honnête, le film original de Joel Schumacher en 1987 était déjà assez excité, donc je n’essaie pas d’être grincheux ou quoi que ce soit.

De plus, avec Rob Thomas à la barre, il semble que cette série puisse être quelque chose de plus que votre tarif jetable typique de la chaîne. Sans oublier que ce sera cool de voir une émission CW qui n’est pas connectée à toutes les autres émissions CW, ce qui signifie qu’elle sera en fait accessible. Amenez les vampires, mec. Fais de moi l’un d’eux Garçons perdus, pourquoi pas?