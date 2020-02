La cyber police prévient de ne pas publier de photos de vos enfants sur les réseaux

Un guide rapide pour protéger vos enfants mineurs sur les réseaux sociaux.

À l’ère du cyber, il est courant pour nous de chercher à partager tout ce que nous faisons et toutes les expériences que nous vivons. Mais si vous êtes père ou mère, vous devez faire plus attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux concernant vos enfants, surtout s’ils sont mineurs.

Lorsque nous documentons notre vie à travers des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, nous exposons souvent ce matériel à une diffusion excessive.

Cela a été déclaré Daniel Huerta, inspecteur adjoint de la section Protection des hommes de l’unité centrale de lutte contre la cybercriminalité de la police nationale, qui a déclaré qu’il existe une quantité excessive de contenu sur Internet qui répond à la demande croissante des personnes démunies.

Pour cette raison, les parents sont invités à cesser de partager des images de leurs enfants et à avertir également du danger que les mineurs ne respectent pas les âges légaux fixés par les réseaux sociaux pour leur utilisation.

Nous savons que de nombreuses fois les gens ignorent ou qu’il est impossible pour tout le monde de respecter les règles, mais nous créons un petit guide pour ceux qui décident encore de partager des images de leurs enfants.

Non, jeunes enfants (moins de 16 ans).

Évitez à tout prix de montrer l’uniforme ou le bouclier de l’école, le nom de l’équipe de football ou de l’institution où les activités parascolaires sont effectuées.

Évitez les photographies qui montrent des éléments qui peuvent identifier la colonie ou la maison où vous vivez.

Aucune photographie de voiture, en particulier les plaques d’immatriculation et les modèles. De préférence, ne faites pas de publications photo en temps réel, partagez vos histoires quelques heures après l’événement ou le lendemain.

Assurez-vous que vos publications (en particulier les photographies) ne sont pas en mode public.

Si vous allez télécharger du contenu sur vos réseaux sociaux sur vos enfants mineurs, recherchez les personnes qui forment vos contacts, votre famille, vos amis et les personnes que vous rencontrez en personne.

Évitez de télécharger des photos de vos bébés dans un maillot de bain, dans la baignoire ou sans vêtements, etc.

En aucun cas, vous ne partagez les itinéraires par exemple: école-maison, école de ballet, école-formation, moins si l’enfant voyage seul.

Le guide ne garantit pas qu’avec cela votre famille n’est pas en danger, mais il peut certainement réduire le risque d’enlèvements et de mauvaise utilisation des fichiers que vous mettez sur les réseaux sociaux.

Partagez afin que plus de parents le découvrent et commencent à appliquer des mesures de sécurité.

