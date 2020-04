La date de création de Bravo’s Million Dollar Listing Los Angeles repoussée

Bravo a annoncé que la saison 12 de Million Dollar Listing Los Angeles débutera encore plus tard, le 16 juin.

La saison 12 de la série devait initialement être lancée début mai. Puis il a été tranquillement reprogrammé pour le 24 mai. Maintenant, le réseau a annoncé une date de juin pour la série. «MISE À JOUR🚨 Bravo a de nouveau repoussé la première #MDLLA. La saison 12 sera désormais diffusée le 16 juin @ 10 / 9c », a partagé la série sur Instagram.

Josh Flagg et Josh Altman | Christopher Polk / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Les fans, il va sans dire, n’étaient pas ravis. “Oh non !! C’était notre plan de séjour à la maison !! ” remarqua un spectateur. Un autre a ajouté: «Oh non! C’est la pire des nouvelles de tous les temps… nous en avons besoin maintenant je me verrouille .. eh bien ça vaudra la peine d’attendre j’en suis sûr 👍.

Bravo a reporté les dates de sortie pour d’autres spectacles

Les fans ont été bouleversés d’apprendre que The Real Housewives of Potomac avait également été reporté à la fin de l’été. La série était initialement censée être diffusée le 3 mai. Maintenant, la première date dit simplement «été 2020».

Bravo est en train de remanier le contenu car les nouvelles émissions ne peuvent pas filmer pendant la pandémie. Typiquement Summer House et Yacht à voile sous le pont se préparent à filmer. De plus, Southern Charm serait normalement en train de se terminer. Au lieu de cela, les productions sont figées dans le temps tandis que le monde attend que l’abri soit en place pour se lever.

Colin Macy-O’Toole de Under Deck Mediterranean a récemment fait part de ses réflexions sur les équipes de production en ce moment. “Je pense que Bravo a pu sortir quelques émissions de Real Housewives [that] vient de sortir cette semaine ou deux », a-t-il expliqué sur le podcast The Happy Traveller. “Mais sous le pont, il y a une saison de voile. Je ne sais même pas s’ils ont été récupérés. Ils ne savent pas s’ils pourront filmer cette année. Cela prend tellement de temps. Surtout avec notre spectacle. “

Le réseau peut également vouloir limiter la quantité de contenu virtuel

Le producteur de Bravo Andy Cohen a tourné son émission-débat nocturne, Watch What Happens Live avec Andy Cohen de chez lui. Il a également récemment tourné les retrouvailles de The Real Housewives of Atlanta par vidéoconférence.

Bien qu’il ait partagé que la réunion était tout aussi sauvage que les réunions tournées en studio, les dirigeants du réseau voudront probablement attendre jusqu’à ce qu’ils puissent filmer plus de contenu en personne.

“Écoutez, ce n’est évidemment pas comme nous préférerions le faire, mais la vie n’est pas comme nous le préférons en ce moment”, a déclaré Cohen lors de son émission de radio SiriusXM, selon People. “Nous voulons être dans la même pièce, mais nous ne pouvons pas risquer la santé et la sécurité de nos femmes au foyer et de notre incroyable équipage en Géorgie.”

“Nous devons réinitialiser la table avec les dames d’Atlanta”, a-t-il ajouté. «Si nous attendons la fin de cette pandémie lorsque nous serons tous dans la même pièce, cela retardera tout. Nous devons aller de l’avant. Nous devons vivre dans la réalité en ce moment, et la réalité en ce moment est que si nous allons faire cela, nous allons le faire virtuellement. ” Bravo tournera également virtuellement les retrouvailles de Summer House.