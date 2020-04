La date de création de «Snowpiercer» a été déplacée à TNT

Snowpiercer est de nouveau en mouvement – mais cela arrive tôt ou tard. Le thriller de science-fiction post-apocalyptique à longue gestation fera ses débuts dimanche 17 mai à 9 / 8c sur TNT.

La série, mettant en vedette la gagnante d’un Oscar Jennifer Connelly (A Beautiful Mind), le lauréat du Tony Award Daveed Diggs (Hamilton) et la candidate aux Emmy Awards Alison Wright (The Americans), devait auparavant être présentée en première le dimanche 31 mai.

Basé sur le roman graphique acclamé par la critique (qui a été adapté pour la première fois pour le film par le réalisateur de Parasite Bong Joon Ho en 2013), la version TV est “définie plus de sept ans après que le monde est devenu une friche gelée” et “se concentre sur les restes de l’humanité qui habite un train en mouvement perpétuel, avec 1 001 voitures, qui fait le tour du globe », selon le journal officiel. Regardez une bande-annonce ici.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* À partir du 6 avril, The Ellen DeGeneres Show reviendra avec de nouveaux épisodes, produits à distance depuis la maison de l’hôte, tandis que The Wendy Williams Show incorporera de nouveaux segments enregistrés depuis la maison dans des épisodes enregistrés avant la fin de la production le mois dernier, rapporte notre site sœur. .

* La troisième série limitée de HBO, The Third Day, avec Jude Law (The New Pope) et Naomie Harris (Moonlight), fera ses débuts cet automne. Il devait initialement être diffusé le lundi 11 mai.

* Quibi a publié une bande-annonce de l’anthologie d’horreur 50 States of Fright, du producteur exécutif Sam Raimi (Ash vs Evil Dead). La série, mettant en vedette Rachel Brosnahan, Travis Fimmel, Ming-Na Wen et Emily Hampshire, entre autres, sera présentée en avant-première le lundi 13 avril.

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?