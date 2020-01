La date de création de Walking Dead World Beyond – / Film

Publié le vendredi 17 janvier 2020 par Fred Topel

AMC Networks a annoncé la date de première de le Walking Dead: World Beyond, ainsi que les dates de première de ses spectacles de retour dans leur session Television Critics Associations. Tu ferais mieux d’appeler Saul saison 5, Roulez avec Norman Reedus et la nouvelle série Dépêches d’ailleurs faisaient partie de ces annonces.

La troisième série Walking Dead a une date de première

Le prochain spin-off de Walking Dead s’appellera The Walking Dead: World Beyond et il sera diffusé le 12 avril après la finale de la saison 10 de The Walking Dead à 22 h, avant 21 h. régulièrement. Là où Fear the Walking Dead a commencé en tant que préquelle, World Beyond explore l’avenir de l’apocalypse zombie. Voici leur synopsis officiel:

«The Walking Dead: World Beyond élargit l’univers de The Walking Dead, plongeant dans une nouvelle mythologie et histoire qui suit la première génération élevée dans une civilisation survivante du monde post-apocalyptique. Deux sœurs et deux amis quittent un lieu de sécurité et de confort pour affronter des dangers courageux, connus et inconnus, vivant et morts-vivants dans une quête importante. Poursuivie par ceux qui souhaitent les protéger et ceux qui souhaitent leur faire du mal, une histoire de croissance et de transformation se déroule sur des terrains dangereux, défiant tout ce qu’ils savent du monde, d’eux-mêmes et les uns des autres. Certains deviendront des héros. Certains deviendront des méchants. Mais tous trouveront les vérités qu’ils recherchent. »

Le premier spin-off de Walking Dead a eu du mal à trouver sa place. Il partageait fréquemment le showrunner et le roulement de casting, tout comme la série des vaisseaux-mères. En fin de compte, il est devenu moins une préquelle et plus une série soeur de zombies.

La présidente d’AMC, Sarah Barnett, a déclaré que World Beyond ne durera que deux saisons et aura une fin définitive, se distinguant ainsi des deux séries de Walking Dead. Elle a ajouté que l’EP Scott Gimple a d’autres idées de format pour l’univers de The Walking Dead, y compris des spéciaux et des séries abrégées numériques.

Le casting de World Beyond comprend Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella et Julia Ormond. Le producteur exécutif est Scott Gimple, Negrete, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert et Brian Bockrath.

Jimmy McGill complète Saul Goodman dans la saison 5

Après une longue interruption depuis la quatrième saison de 2018, Better Call Saul sera de retour le 24 février à 21 h. AMC a publié ce synopsis officiel dans un communiqué de presse:

«Dans la cinquième saison de 10 épisodes de Better Call Saul, la décision de Jimmy McGill de pratiquer le droit en tant que« Saul Goodman »crée des vagues de changement inattendues et profondes pour ceux qui sont sur son orbite.»

Le prequel de Breaking Bad se rapproche de plus en plus de Walter White. Une fois que le pseudonyme de Jimmy McGill sera devenu sa carrière à temps plein, combien de temps faudra-t-il avant de commencer à représenter les enfers? Nous le découvrirons peut-être cette saison.

Dispatches From Elsewhere sortira en mars

Jason Segel a co-créé Dispatches From Elsewhere et co-stars avec Sally Field et Andre Benjamin. Il sera diffusé le lundi 2 mars à 22 h. sur AMC et voici le synopsis officiel:

“La prochaine série d’anthologies originales d’AMC, Dispatches From Elsewhere, créée par Jason Segel et mettant en vedette Jason Segel, est centrée sur quatre personnes ordinaires qui sentent qu’il manque quelque chose dans leur vie, mais elles ne savent pas vraiment ce que c’est. Ce quatuor diversifié est réuni par hasard – ou peut-être par conception – lorsqu’ils tombent sur un puzzle caché juste derrière le voile de la vie quotidienne. Alors qu’ils commencent à accepter les mystérieux défis «Dépêches d’ailleurs», ils découvrent que le mystère s’enfonce plus profondément qu’ils ne l’imaginaient et leurs yeux sont ouverts sur un monde de possibilités et de magie. »

La «série d’anthologie» suggère que ce puzzle peut aborder différents personnages à chaque saison. Des séries d’anthologie comme American Horror Story et American Crime Story peuvent débarquer des castes A-list puisqu’elles ne doivent s’engager que pour une seule saison, et Segel, Field et Benjamin ne sont pas trop minables.

Norman Reedus roule à nouveau en mars

En parlant de The Walking Dead, l’émission de télé-réalité de la star Norman Reedus est de retour pour une quatrième saison le 8 mars à minuit. Voici le synopsis officiel:

«La nouvelle saison du célèbre récit de voyage à moto Ride avec Norman Reedus, mettant en vedette la star de The Walking Dead et passionné de moto, Norman Reedus, accélère alors qu’il prend la route avec un compagnon de route pour explorer différentes cultures et découvrir les meilleurs paysages, la nourriture, la nature et les locaux aux États-Unis et dans le monde. La saison quatre, qui se compose de six épisodes, présente une réunion des Walking Dead Dixon Brothers avec Reedus voyageant à travers l’Alabama et la Géorgie avec son ancienne co-star, Michael Rooker. Reedus traversera également le Kentucky et élargira ses voyages internationaux avec des promenades au Japon, au Costa Rica et en Uruguay. Les pilotes invités incluent Milo Ventimiglia (This is Us), Ryan Hurst (The Walking Dead), Clifton Collins Jr. (Westworld), Dom Rocket et Becky Goebel. »

Les gens aiment Norman Reedus et il a eu beaucoup de succès en mettant sa renommée Walking Dead dans son intérêt personnel. Ce sera amusant de voir Rooker et Reedus se promener et le casting invité pour cette saison a l’air amusant.

Stephen Frears apporte un autre scandale de quiz à AMC

AMC a annoncé une mini-série du réalisateur Stephen Frears. Le quiz sera présenté le 27 mai à 21 h. et voici le synopsis:

«Un drame en trois parties réalisé par le célèbre Stephen Frears (A Very English Scandal, Florence Foster Jenkins, Philomena, The Queen) et écrit par le dramaturge James Graham (Brexit: An Uncivil War, Ink, This House, Labour of Love) , Quiz raconte l’histoire extraordinaire et sensationnelle de la façon dont Charles et Diana Ingram ont tenté un «braquage audacieux» dans le quiz Who Wants to Be a Millionaire? Le major Ingram (Matthew Macfadyen), sa femme Diana (Sian Clifford) et un complice, Tecwen Whittock (Michael Jibson), qui était assis dans le public, ont été accusés d’avoir triché leur chemin jusqu’à un million de livres sur ce qui était le jeu télévisé le plus populaire sur terre en 2001. Le couple a été jugé pour complot en toussant pendant l’enregistrement pour signifier les bonnes réponses aux questions à choix multiples posées au major par l’hôte, Chris Tarrant (Michael Sheen).

Stephen King arrive chez AMC

AMC a également annoncé sa liste de développement. Un projet qui s’est démarqué est Beautés endormies, basé sur un livre que Stephen King a coécrit avec son fils Owen King. AMC a également produit NOS4A2, basé sur le roman du fils de King, Joe Hill. Le synopsis se lit comme suit:

«Dans une petite ville des Appalaches, il y a un étrange événement mystique qui fait que toutes les femmes s’endorment, laissant les hommes tenter de les sauver. Mais les femmes veulent-elles être sauvées? »

Articles sympas du Web: