La date de lecture va terriblement mal

Brahms: The Boy 2 clip: la date de lecture se passe terriblement mal

STXfilms a sorti un nouveau clip de la prochaine suite d’horreur surnaturelle du réalisateur William Brent Bell Brahms: le garçon II, mettant en vedette la poupée titulaire alors qu’il manipule Jude de Christopher Convery pour laisser son intimidateur se blesser terriblement. Avec également Katie Holmes (Batman commence), le film sortira en salles ce vendredi. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous! (via Bloody dégoûtant)

Ignorant l’histoire terrifiante de Heelshire Mansion, une jeune famille s’installe dans une maison d’hôtes sur le domaine où leur jeune fils se fait bientôt un nouvel ami troublant, une poupée étrangement réaliste qu’il appelle Brahms.

Les vedettes de STXfilms et Lakeshore Entertainment, Katie Holmes (Batman commence) comme Liza, Christopher Convery (Gotham) comme Jude, Owain Yeoman (L’expérience Belko) comme Sean et Ralph Ineson (La sorcière) comme Joseph.

Brahms: le garçon II est réalisé par William Brent Bell (Le garçon, Wer, Le démon intérieur) et écrit par Stacey Menear (Le garçon). Les producteurs incluent Tom Rosenberg de Lakeshore, Eric Reid, Gary Lucchesi et Richard Wright en plus de Matt Berenson, Jim Wedaa et Roy Lee.