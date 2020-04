La date de sortie de Batman retardée

Le Batman, le film de Matt Reeves qui met en vedette Robert Pattinson, avait résisté à retarder sa sortie, car ils ont dû faire de nombreuses productions à Hollywood en raison de la pandémie COVID-19, mais selon The Wrap le le temps pour les cagoulés et le film qui devait sortir en juin 2021 reporte sa sortie.

Bien que nous devions attendre la déclaration officielle de Warner Bros., pas étonnant que cela se produise, car pendant des semaines, il y a eu des spéculations sur le retard de la bande. De plus, cela devient de plus en plus naturel et sain, en raison de tous les problèmes d’être dans un endroit où il y a beaucoup de monde.

En mars dernier, Warner Bros. a dû suspendre la production de The Batman en raison de la pandémie déclenchée par le nouveau coronavirus et c’est une raison suffisante pour tout replanifier autour du film.

D’autres producteurs tels que Disney (Fox ou Marvel Studios) retardent également toutes leurs sorties.

La situation aux États-Unis est regrettable pour le moment, car l’administration de l’actuel président Donald Trump n’a pas su comment gérer au mieux la propagation du virus du SRAS-CoV-2.

Le film Batman de Matt Reeves sortira, tourné entre les deux, jusqu’au 1 octobre 2021.

