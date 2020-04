La date de sortie de Dark Harvest prévue pour l’automne 2021 – / Film

Hé, allons au-delà de cette année de cinéma effacée et en 2021, d’accord? Voici quelque chose à espérer: Dark Harvest, un film d’horreur sur le thème d’Halloween David Slade. Basé sur le roman de Norman Partridge, l’histoire concerne une tradition d’Halloween dans une petite ville où les jeunes hommes sont chargés d’arrêter un être surnaturel connu sous le nom d’Octobre Boy.

J’adore Halloween et j’adore les films sur le thème d’Halloween, donc je suis partout dans Dark Harvest, un film à venir de David Slade, réalisateur de Hard Candy et 30 Days of Night. La nouvelle du film a fait surface en septembre dernier, et maintenant Deadline indique qu’une date de sortie est en place: le 24 septembre 2021. Les salles de cinéma devraient être ouvertes d’ici là, non? Droite…?

Bref, voici le synopsis du livre:

Halloween, 1963. Ils l’appellent le garçon d’octobre, le visage de scie à métaux d’Ol ou le cric en dents de scie. Quel que soit le nom, tout le monde dans cette petite ville du Midwest sait qui il est. Comment il se lève des champs de maïs chaque Halloween, un couteau de boucher à la main, et se dirige vers la ville, où des gangs d’adolescents attendent avec impatience leur chance d’affronter le cauchemar légendaire. À la fois chasseur et chassé, l’Octobre Boy est le prix d’un rite annuel de vie et de mort.

Pete McCormick sait que tuer l’Octobre Boy est sa seule chance d’échapper à un avenir sans issue dans cette ville à un cheval. Il est prêt à tout risquer, y compris sa vie, pour être gagnant pour une fois. Mais avant la fin de la nuit, Pete se penchera sur le visage en dents de scie de l’horreur et découvrira le terrifiant vrai secret du garçon d’octobre. .

C’est exactement mon genre d’histoire, et j’espère vraiment que Slade sera en mesure de tenir sa promesse ici. Je ne suis pas le plus grand fan de ses trucs, mais je pense que 30 Days of Night avait beaucoup de style inquiétant, donc j’espère de ce projet. Le film provient de MGM et des producteurs Matt Tolmach et David Manpearl, dont les crédits incluent Jumanji: Welcome to the Jungle, Venom, et plus encore.

La meilleure nouvelle de cette date de sortie est qu’elle est si proche d’Halloween. Je ne sais pas quand Hollywood a collectivement décidé de sortir moins de films d’horreur à l’automne, mais c’est une tendance que j’ai de plus en plus remarqué ces dernières années.

