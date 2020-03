La date de sortie de Frozen 2 Disney +

Disney a annoncé que Frozen 2 arrivera à Disney + le vendredi 26 juin 2020 aux États-Unis et au Canada. Avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Frozen 2 sera plus tard le 31 juillet. Et le 10 juillet aux Pays-Bas. Nous n’avons pas encore de date pour les autres pays européens.

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? Quelles vérités sur le passé attendent Elsa alors qu’elle s’aventure dans l’inconnu des forêts enchantées et des mers sombres au-delà d’Arendelle? Les réponses l’appellent mais menacent également son royaume. Avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, elle fera face à un voyage dangereux mais remarquable.

Dans «Frozen», Elsa craignait que ses pouvoirs soient trop pour le monde. Dans «Frozen 2», elle doit espérer qu’ils suffisent. De l’équipe primée aux Oscars – réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck, producteur Peter Del Vecho et auteurs-compositeurs Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez – et mettant en vedette les voix d’Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff et Josh Gad.

Êtes-vous impatient que Frozen 2 arrive sur Disney +?

