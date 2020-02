La date de sortie de la saison 2 de Mandalorian révélée!

Le créateur Jon Favreau a précédemment révélé que la deuxième saison de Le Mandalorien arriverait sur Disney + cet automne, mais au cours de l’appel de Disney aujourd’hui, le PDG de Walt Disney Company, Bob Iger, a révélé que Le Mandalorien La date de sortie de la saison 2 est octobre 2020. Plus tard, il a été confirmé que les possibilités pour une troisième saison ainsi que Mandalorien des retombées sont à l’étude. Il a également été révélé que le nouveau service de streaming a rassemblé 28,6 millions d’abonnés.

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans le Univers Star Wars. Le Mandalorien se déroule après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Pedro Pascal (Kingsman: le cercle d’or) jouera le rôle d’un seul chasseur mandalorien dans les confins de la galaxie et sera rejoint par Gina Carano (Dead Pool) qui incarne Cara Dune, une ancienne Rebel Shock Trooper, ayant du mal à se réintégrer dans la société .; et Carl Weathers en tant que Greef, un homme qui dirige une guilde de chasseurs de primes qui engage The Mandalorian pour un travail spécifique.

Giancarlo Esposito (également mis en vedette dans la série)Breaking Bad), Emily Swallow (Surnaturel), Carl Weathers (Prédateur), Omid Abtahi (Dieux américains), Werner Herzog (Grizzly Man) et Nick Nolte (Affliction).

Jon Favreau est producteur exécutif et showrunner de la série.Les réalisateurs de la première saison incluent Dave Filoni (Star Wars: La guerre des clones, Star Wars Rebels), qui dirigera le premier épisode, ainsi que Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Solemates) et Taika Waititi (Thor: Ragnarok), qui fournira également la voix du chasseur de primes IG-88 de la série.

Le Mandalorien sera produit par Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist sera co-productrice exécutive.

